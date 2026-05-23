She’s Green

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Aktuelle Konzerte

09.09.26

She’s Green live in Hamburg
Nochtwache
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10.09.26

She’s Green live in Berlin
Privatclub
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11.09.26

She’s Green live in Köln
Yard Club
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