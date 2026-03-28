Sophie Sczepanek

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Aktuelle Konzerte

18.04.26

Sophie Sczepanek live in Mönchengladbach
BIS, Mönchengladbach
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24.04.26

Sophie Sczepanek live in Dinslaken
Theater Halbe Treppe, Dinslaken
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08.05.26

Sophie Sczepanek live in Nettetal
Alte Fabrik
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12.06.26

Sophie Sczepanek live in Köln
Hinterhofsalon
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15.11.26

Sophie Sczepanek live in Köln
Ventana, Köln
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