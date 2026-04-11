Sugar Spine

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27.09.26

Sugar Spine live in Hamburg
Bahnhof Pauli
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29.09.26

Sugar Spine live in Hannover
Musikzentrum
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30.09.26

Sugar Spine live in Berlin
Badehaus Szimpla
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02.10.26

Sugar Spine live in Jena
F-Haus
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14.10.26

Sugar Spine live in Frankfurt
Das Bett
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15.10.26

Sugar Spine live in Nürnberg
Hirsch
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16.10.26

Sugar Spine live in Köln
Helios 37
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17.10.26

Sugar Spine live in München
Backstage
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