The Goods

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Aktuelle Konzerte

25.09.26

The Goods live in Hamburg
Komet
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26.09.26

The Goods live in Köln
Sonic Ballroom
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27.09.26

The Goods live in Dortmund
Trafo Raum, Dortmund
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11.10.26

The Goods live in Konstanz
St. Johann, Konstanz
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14.10.26

The Goods live in Würzburg
Immerhin
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15.10.26

The Goods live in Karlsruhe
Alte Hackerei
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