Violet Grohl

Erfahre alles über Violet Grohl – Biografie, News, Diskografie, Alben-Reviews und aktuelle Tourdaten im MUSIKEXPRESS Artist Archiv.

Neueste Artikel über Violet Grohl

Violet Grohl
Interview

Violet Grohl im Interview: „Mein Vater wollte, dass ich meinen Weg gehe“

07.05.2026 

— Caroline John

Violet Grohl bei der MusiCares Person Of The Year Gala zu Ehren von Joni Mitchell in Las Vegas am 1. April 2022

Dave Grohl: Tochter Violet arbeitet an Debütalbum

19.12.2024 

— Annika Eichstädt

Taylor-Hawkins-Foo-Fighters-GettyImages-1339945538

Taylor Hawkins Tribute Konzert in LA: Die komplette Setlist und die besten Videos

28.09.2022 

— Natasa Cvjetinovic

GettyImages-1389062383

Hier singt Dave Grohls Tochter Violet für Taylor Hawkins

05.09.2022 

— Natasa Cvjetinovic

Dave Grohl mit den Foo Fighters am 25. August 2019 bei einem Auftritt in Dave Grohl mit den Foo Fighters am 25. August 2019 bei einem Auftritt in Reading, EnglandDave Grohl mit den Foo Fighters am 25. August 2019 bei einem Auftritt in Reading, EnglandReading, England

Dave Grohl covert Van Halens „Jump“ und Amy Winehouse – mit seiner Tochter Violet

03.12.2021 

— ME-Redaktion

Aktuelle Konzerte

19.08.26

Violet Grohl live in Berlin
Mikropol, Berlin
Event Ansehen

20.08.26

Violet Grohl live in Köln
Artheater
Event Ansehen