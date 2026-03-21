Wax Minds

Erfahre alles über Wax Minds – Biografie, News, Diskografie, Alben-Reviews und aktuelle Tourdaten im MUSIKEXPRESS Artist Archiv.

Neueste Artikel über Wax Minds

Keine Beiträge zu Wax Minds vorhanden

Aktuelle Konzerte

09.04.26

Wax Minds live in Bochum
Wageni
Event Ansehen

10.04.26

Wax Minds live in Rotenburg
Jugendzentrum, Rotenburg
Event Ansehen

30.04.26

Wax Minds live in Hamburg
MS Stubnitz
Event Ansehen