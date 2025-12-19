Bamboo Artists: Vorwürfe gegen CEO Leander Kirschner – was bekannt ist

Dem Geschäftsführer von Bamboo Artists werden psychische Gewalt und Grenzüberschreitungen vorgeworfen. Ski Aggu und 01099 trennen sich vom Label.

Dem Geschäftsführer des Berliner Musiklabels Bamboo Artists wird psychische Gewalt und Grenzüberschreitung gegenüber seinen Mitarbeiter:innen vorgeworfen. Das Label gilt als eines der erfolgreichsten der Gen Z hierzulande, das viele junge Stars wie Ski Aggu, 01099 und Zartmann unter Vertrag nahm. CEO Leander Kirschner vertritt das Label seit seiner Gründung – dieses steht eigentlich für Political Correctness und Sensibilität. Nun haben sowohl Mitarbeiter:innen als auch Künstler:innen reagiert: Ski Aggu und 01099 haben sich bereits von dem Label getrennt. Und Zartmann geht vorerst auf Abstand.

Drohungen und Größenwahn

Gegenüber dem „Spiegel“ äußerten sich mehrere Mitarbeitende, die in Vergangenheit und Gegenwart mit dem Label in Verbindung standen. Dabei richten sie schwere Vorwürfe an den CEO: Er habe Drohungen gegenüber Mitarbeiter:innen ausgesprochen, sie mit zu viel Arbeit unter Druck gesetzt und psychischen Missbrauch in unterschiedlichen Formen betrieben.

Burn-out und Panikattacken

Insgesamt wurden mehr als zehn ehemalige Mitarbeitende vom „Spiegel“ befragt. Sie berichteten von Burn-out-Symptomen, Panikattacken und übermäßigem Stress. Auch Nachrichten aus einer internen Chatgruppe wurden dem „Spiegel“ vorgelegt, in der Schutzmaßnahmen gefordert werden. In einem Brief der Belegschaft an das Label heißt es: „Die Art und Weise, wie du als Geschäftsführer mit uns umgehst, empfinden wir als nicht mehr länger tragbar.“ Gegen die Grenzüberschreitungen möchten die Kolleg:innen kollektiv vorgehen und behalten sich vor, bei ausbleibender Besserung „gemeinsam unsere Kündigungen einzureichen“.

Auf Instagram postet der „Spiegel“ Details aus dem Artikel:

Die Dresdener Band 01099 hat nach der Trennung Bamboo Artists bereits einen neuen Plan. In der Vergangenheit haben die vier mit Labels wie Groove Attack und Warner zusammengearbeitet – nun wollen sie weiter auf eigenen Beinen stehen. 01099 werden laut „Musikwoche“ ihr eigenes Unternehmen gründen, die Nullzehn99 GmbH. Auch Josefine Fredrich und Maximilian Fellner, ehemalige Bamboo-Kolleg:innen, sollen mit an Bord sein.

Auf Instagram verkündete 01099 ihre neusten Entwicklungen:

Vom gefeierten Manager zum Vorwurf

Kirschner wurde in den letzten Jahren als einer der erfolgreichsten Musikmanager Deutschlands gefeiert. In Interviews berichtete er fortlaufend über seine Visionen für das Label. Er beteuerte dabei stets, dass die Augenhöhe mit Künstler:innen dabei für ihn besonders wichtig sei. Dass er das Label in nur drei Jahren zu einem der erfolgreichsten Musiklabels Deutschlands aufbaute, erregte viel mediale Aufmerksamkeit. Im „OMR“-Podcast nennt er für den Erfolg vor allem sein „innovatives Marketing und datengetriebenes Arbeiten“.