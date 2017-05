Berghain-Schwarz: Die Asics Jyuni Black Collection

Tschüß, 08/15-Muckibude – Wir trainieren jetzt in Club-Atmosphäre zum Live-DJ-Set

Pumpen für Clubgänger: In Berlin wird ab dem 18. November 2016 auch das Sport-Programm dem Gusto des Party-Volks angepasst. In Deutschlands zwei ersten John Reed Fitnessclubs können Sport-Junkies in angenehm durchgestylter Design-Atmosphäre zu gutem Sound trainieren.