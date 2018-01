Bitcoin singt und tanzt: Eine japanische Pop-Band erklärt Euch Krypto-Währungen

Die „Virtual Currency Girls“ (Japanisch: Kasotsuka Shojo) haben es sich zur Aufgabe gemacht, die komplizierte Angelegenheit des virtuellen Geldes zu erklären. Schließlich kommen sie aus Japan, wo das digitale Geschäft boomt und man sich auskennt mit der Materie.

Jedes Bandmitglied verkleidet sich als unterschiedliche Währung, mit metallischen Masken und sexy Hausfrauen-Outfits. Gemeinsam tanzen und singen sie dann über virtuelle Märkte. Ihr Wunsch ist es, ihre Musik in die Welt zu tragen und den Gebrauch von Krypto-Währungen zu bewerben.

Money, money, money must be funny for Japan’s newest idol group, the Virtual Currency Girls https://t.co/V0oD5y393u pic.twitter.com/qIqQr7A1uF

— The Japan Times (@japantimes) 16. Januar 2018