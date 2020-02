Björk präsentiert im Juli eine besondere Orchester-Show in Berlin

Nachbericht & Fotos

Drin und weg: The Strokes spielen ein zeitlos altmodisches Konzert in Berlin

Sich 20 Jahre lang unverschämt rar machen – und dann plötzlich für etwas mehr als eine Stunde auf den Punkt bringen, was Rock-und-Roll-Musik auch im 23. Jahr nach der Markteinführung von Auto-Tune unverzichtbar macht: So haben The Strokes in der Berliner Columbiahalle am Freitag ihr ziemlich aufgeregtes Mitt-Dreißiger-Publikum glücklich gemacht.