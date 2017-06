Bodycount: Alle „Game Of Thrones“-Tode in einem Supercut

Kritiker von „Game Of Thrones“ behaupten ja gerne, in der HBO-Serie ginge es nur um Mord & Totschlag, Sex und Drachen. Zumindest im ersten Punkt muss ihnen nun mehr oder weniger offiziell Recht gegeben werden: Ein Fan hat sich die Arbeit gemacht und alle verdammten Tode aus bisher sechs Staffeln „Game Of Thrones“ in einem Video zusammengeschnitten. Das Ergebnis: 150.966 Leichen in 20 Minuten und 48 Sekunden. Wir haben das jetzt nicht nachgezählt, aber bei den ganz großen Schlachten kann die Anzahl der Opfer ja eh nur grob überschlagen werden.

Die siebte und vorletzte Staffel „Game Of Thrones“ startet am 26. Juli 2017. Über die Handlung wissen wir noch nicht viel, aber eines dürfte gewiss sein: Der Body Count geht weiter.