Brad Arnold ist tot: Rock-Musiker:innen trauern um 3-Doors-Down-Sänger

Brad Arnold von 3 Doors Down verstarb mit 47 Jahren an Nierenkrebs. Shinedown, Alter Bridge und weitere Rock-Größen würdigen den verstorbenen Frontmann.

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, verstarb der 3-Doors-Down-Frontmann Brad Arnold im Alter von 47 Jahren. Er verlor den Kampf gegen Nierenkrebs im Endstadium. Nun meldeten sich Kolleg:innen aus der Rock-Welt zu Wort, um ihm ihr Tribut zu zollen.

Anteilnahme via Social Media

Das Ableben des Musikers wurde an seinem Todestag von der Band in einem Statement via Instagram bekannt gegeben. Unter diesem meldeten sich Wegbegleiter:innen und weitere Artists zu Wort und sprachen mit emotionalen Worten ihr Beileid aus. Brad Arnolds Zuhause war der Post-Grunge und Hard-Rock der frühen 2000er.

Eine der ersten Stimmen war Brent Smith von Shinedown. Er teilte ein Video, in welchem er berichtete, wie 3 Doors Down ihm bei seinen ersten Karriereschritten half. „Ihr wart die erste Band, die uns jemals mit auf Tour genommen hat“, sagte Smith und bezog sich dabei auf Shinedowns Auftritt als Vorband von 3 Doors Down im Jahr 2003. „Brad war immer freundlich, immer ermutigend und immer authentisch.“

Zudem kommentierte er unter dem Post zum Tod des Sängers: „Danke für die Musik. Danke für die Lieder. Danke für deine Liebe. Danke für deine Freundschaft und danke, dass du uns alle inspiriert hast. Möge dein Licht für immer durch Zeit und Raum leuchten.“

„Danke für alles, was du uns gegeben hast“

Alter Bridge schrieben: „Danke, Brad, unsere Freundschaft wird uns immer in Erinnerung bleiben. Bis wir uns wiedersehen.“ Sevendust fügten hinzu: „Ruhe in Frieden, Bruder. Danke für alles, was du uns gegeben hast.“

Auch Creed boten Unterstützung an: „Liebe Grüße an die Arnold- und 3DD-Familie.“

Black Stone Cherry erinnerte sich an Brad Arnold als einen frühen Förderer und fügte hinzu: „Brad war immer ein erstklassiger, niveauvoller Mensch zu uns. Schon bevor wir irgendetwas waren, hat er uns unterstützt.“

Der Produzent Howard Benson, der über Jahre im Rock-Geschäft arbeitete, zollte mit folgenden Worten Tribut: „Ich werde die Zeit, die wir zusammen beim Musikmachen und bei Gesprächen über das Leben verbracht haben, immer in Ehren halten. Ruhe in Frieden, Brad.“

David Draiman von Disturbed schloss sich den Tributen an und schrieb: „Brad war immer ein Gentleman, ein herausragender Musiker und ein guter Mensch. Möge sein Andenken allen, die ihn kannten und liebten, ein Segen sein.“

Gründungsmitglied von 3 Doors Down

Brad Arnold gründete die Band in der Stadt Escatawpa im US-Bundesstaat Mississippi und war in dieser als Sänger und Songwriter aktiv. Ihre Durchbruch-Single war „Kryptonite“ aus dem Jahr 2000.