Bruce Springsteens Elternhaus steht zum Verkauf. Das Haus in der Kleinstadt Freehold im US-Bundesstaat New Jersey wird zum Preis von 270.000 Dollar angeboten. Bruce Springsteen lebte von seinem 6. bis zu seinem 19. Lebensjahr mit seiner Familie in dem zweistöckigen Gebäude und ist auch auf dem Cover seiner im vergangenen Jahr erschienenen Autobiografie „Born To Run“ zu sehen.

This day in music / Sept 27, 2016 Bruce Springsteen publishes his autobiography, Born To Run @springsteen pic.twitter.com/N9cPN5iWQK — @vinylradar (@vinylradar) September 27, 2017

Das Haus bietet insgesamt 736 Quadratmeter Wohnfläche und wurde 1905 erbaut. Das Inserat könnt Ihr Euch auf der Website des Maklerbüros Zillow anschauen.

Erst kürzlich erwies Lorde Bruce Springsteen, der derzeit mit einer intimen Konzertreihe am New Yorker Broadway zu sehen ist, mit einem Cover zu „I’m On Fire“ ihre Ehrerbietung: