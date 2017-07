Bühnen-Abschied: Daniel Johnston kündigt seine letzte Tour an

Daniel Johnston hat die letzte Tour seiner über 35-jährigen Musikkarriere angekündigt. Im Herbst wird Johnston, der seit Jahren an einer extremen bipolaren Störung leidet, mit von ihm beeinflussten Bands in fünf Städten Nordamerikas auftreten. Dies bedeutet, dass es in Europa, geschweige denn Deutschland, keine Möglichkeit mehr geben wird, den Sänger live zu sehen.

Unter anderem wird Wilco-Mastermind Jeff Tweedy und Built To Spill mit Johnston auf der Bühne stehen. Die exakten Tour-Daten findet Ihr hier:

09-28 New Orleans, LA – The Joy Theatre – mit The Preservation All-Stars

10-04 Philadelphia, PA – Tower Theater – mit The Districts und Modern Baselball

10-20 Chicago, IL – The Vic Theatre – mit Jeff Tweedy & Friends

11-08 Portland, OR – Revolution Hall – unter anderem mit Built To Spill

11-10 Vancouver, British Columbia – Venue Nightclub – unter anderem mit Built To Spill

Jeder Abend soll mit dem gemeinsamen Schauen der Dokumentation „The Devil And Daniel Johnston“ von 2005 beginnen, die das Leben des genialen Eigenbrötlers darstellt, der mit seinem auf Kassette erschienenem Album HI, HOW ARE YOU? unter anderem Kurt Cobain maßgeblich beeinflusste.