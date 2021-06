Bushido gibt Belästigungsvorwürfe gegenüber mutmaßlich Minderjähriger zu

Am Samstagabend (26.06.2021) erschien ein Video, das derzeit hohe Wellen im Rap-Business schlägt. Darin ist Bushido im Alter von 26 Jahren zu sehen, wie er oberkörperfrei eine junge Frau verbal sexuell bedrängt, während diese auf einem Bett sitzt.

Das ist im Clip zu sehen

Anis Ferchichi, so der Rapper mit bürgerlichem Namen, sagt zu der Unbekannten, die mehrere Male sagt, dass nicht wisse, was sie jetzt machen soll: „Willst du dich anziehen und gehen? Wohin willst du denn gehen? Draußen in den Wald?“ Offenbar solle sie eine Entscheidung fällen und es liegt nahe, dass es in dem Gespräch um sexuelle Handlungen geht. „Ich hab keinen Bock, hier wach zu sein und wie so ein Idiot vor meinem Bett zu hocken“, ist Bushido weiter zu hören. „Du tust gerade so, als wärst du bei irgendwelchen Neandertalern in der Höhle“ und „Ich bin acht Jahre älter als du, wenn du überhaupt 18 bist“, so der Rapper weiter, der offenbar Zweifel an der Volljährigkeit seines Gegenübers hatte. Im Clip ist auch zu hören, dass er sich als „locker elf Jahre älter“ einschätzte. Demnach wäre das Mädchen erst 15 Jahre alt gewesen.

Bushido bestätigt die Echtheit des Videos

Kurz nach der Veröffentlichung durch Cashmo, der seinen Followern den Clip zuvor aus fragwürdigen Motiven versprochen hatte – der Clip erschien, als er die gewünschten 100.000 Abonnenten zusammen hatte – gab Bushido selbst ein Statement auf Instagram ab. In einem 28-minütigen Video entschuldigte er sich für sein Verhalten und bestätigte: „Ja, das, was dort gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur, aber vor allem bei diesem Mädchen entschuldigen.“

Seinen eigenen Töchtern wünsche der 42-Jährige mittlerweile, „nicht solchen Menschen über den Weg laufen wie mir, wie ich damals gewesen bin“.

Das Video-Statement von Bushido hier in voller Länge sehen: