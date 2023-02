Busta Rhymes wirft Getränk nach Fan – nachdem der ihm an den Hintern fasste

Foto: Getty Images for Live Nation, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Busta Rhymes bei einem Konzert in New York City, New York, 2021.

Am 14. Februar 2023 hat Busta Rhymes auf einer Mode-Vertriebs-Convention in Las Vegas gesprochen. Nach seiner Keynote, die einer Anwesenden offenbar ganz besonders gut gefallen hat, machte sich der Rapper auf den Rückweg. Dabei unterbrochen durch jene Frau, die ihr Verhalten später als „gutgemeinten Fehler“ beschreiben sollte: Unvermittelt griff sie dem Star an den Hintern.

Dieser, sichtlich überrascht und offenbar leicht erzürnt, lies seinem Gefühl freien Lauf und warf seine Wasserflasche nach ihr. Eine US-amerikanische Klatsch-Seite hat die Begossene ausfindig gemacht und nach ihrer Absicht befragt. Sie sagte, sie habe ihm aus Versehen ausgerechnet an den Hintern gefasst, weil sie ein langjähriger Fan sei und ein Foto haben wollte. Im Internet zirkuliert ein Video der Interaktion.

Busta was not feeling that 😭😭😭 had to throw the drink on her.. I don’t blame him pic.twitter.com/CgX4fI3PNT — DJ Kam Bennett (@KameronBennett) February 14, 2023

Kein isolierter Vorfall

Busta Rhymes, der diesen Monat bereits für seine Teilnahme an der Grammy-Show zum 50. HipHop-Jubiläum im öffentlichen Auge stand, hat beide Bestandteile dieser Auseinandersetzung in der Vergangenheit bereits erlebt – allerdings zu unterschiedlichen Anlässen.

Im August 2022 hatte eine Frau, die bei einer seiner Shows in der ersten Reihe stand, versucht das Bein des Rappers zu berühren, als dieser in die Knie ging. Er schlug daraufhin ihre Hand weg und unterbrach sein Konzert, um seinen dabei verloren gegangenen Ring zu suchen und sie darauf hinzuweisen, dass er derlei nicht akzeptiere. 2015 kam es zu einem Vorteil, für den der damals 43-Jährige später verurteilt wurde. Dabei hatte er einen Mitarbeiter eines Fitnessstudios in Manhattan mit einem Proteinshake beworfen. Der Eskalation gingen angeblich, auf einer mehrtägigen Zeitachse, hitzige Auseinandersetzungen zwischen beiden und unmittelbar davor ein Austausch von Wasserspritzern voraus.

2021 veröffentlichte der Rapper, 25 Jahre nach Erscheinen des Originals, ein Remaster seines Debütalbums THE COMING.