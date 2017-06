Capser veröffentlicht sein neues Album „Lang lebe der Tod“ im Septemnber

Eigentlich sollten wir schon längst zu Caspers Album LANG LEBE DER TOD tanzen, weinen und mitrappen. Doch der ursprüngliche Release im September 2016 wurde vom Künstler höchstpersönlich gestrichen. Casper war mit einigen Songs noch unzufrieden, ging noch einmal ins Studio. Nun steht aber (wirklich!?) der endgültige Veröffentlichungstermin der Platte fest.

Via Twitter hat Casper am Freitag mitgeteilt, dass LANG LEBE DER TOD am 1. September 2017 erscheinen wird. Inwiefern Songs ausgetauscht oder völlig neu interpretiert wurden, werden wir wohl nie komplett erfahren, allerdings kann es den Hörern auch egal sein. Die Tatsache, dass Casper eine Promo-Phase und die Vorbestellungsmaschinerie seines Labels abgesagt hat, weil er mit dem Produkt unzufrieden war, nötigt uns Respekt ab.

bevor ihr es wieder von irgendeinem elektronikhändler erfahren müsst: „lang lebe der tod“ wird am 1.9.2017 erscheinen. pic.twitter.com/PLY0BLQM8h — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) 9. Juni 2017

Casper wird auf dem Hurricane-Festival 2017 spielen, dass Ende Juni stattfindet. Vielleicht gibt es dort ja bereits neue Lieder aus LANG LEBE DER TOD zu hören.