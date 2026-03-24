Christian-Ulmen-Ermittlungen: Juristischer Stand auf Mallorca

Das Verfahren gegen Christian Ulmen läuft seit Dezember 2025 in Palma. Wir erklären, was die Anzeige von Collien Fernandes konkret beinhaltet und was bisher bekannt ist.

Es stehen schwere Vorwürfe gegen den Filmproduzenten und Schauspieler im Raum: So soll Christian Ulmen über Jahre gefälschte sexuelle Inhalte seiner damaligen Ehefrau Collien Fernandes erstellt und diese an weitere Männer weitergegeben haben. Collien Fernandes hat den Fall mittlerweile zur Anzeige gebracht, bezüglich derer auf Mallorca ermittelt wird. Wie ist also der juristische Stand auf der Baleareninsel?

Verfahren steht noch ganz am Anfang

Juristisch ist noch nichts entschieden. Wie der „Focus“ berichtete, hat sich die Justiz auf Mallorca zum aktuellen Stand geäußert und betont, dass sich das Verfahren noch ganz am Anfang befinde.

Dazu teilte am Sonntag, dem 22. März 2026, Agnès Antich Andreu von der Kommunikationsstelle des Obersten Gerichts der Balearen mit, dass das Ermittlungsverfahren am 2. Dezember 2025 eingeleitet wurde. Zuständig sei die auf Gewalt gegen Frauen spezialisierte Abteilung des Gerichts erster Instanz in Palma.

Frühe Phasen von Ermittlungsverfahren in Spanien – die sogenannte Instruktion – werden zudem unter Verschluss gehalten und gelten als streng geheim. Zugang erhalten ausschließlich die direkten Beteiligten.

Was ist bereits bekannt?

Die bislang bekannten Vorwürfe gehen einzig aus der Anzeige hervor. Konkret wirft Collien Fernandes ihrem Ex-Ehemann Identitätsanmaßung, Geheimnisverrat, öffentliche Beleidigung, fortgesetzte Misshandlung und schwere Drohungen vor.

Ob dies strafrechtliche Relevanz hat, wird derzeit geprüft. Erst in einem späteren Schritt werde vom Gericht entschieden, ob Anklage erhoben wird – und falls ja, wegen welcher konkreten Delikte.

Früheres Verfahren aus dem Jahr 2023

Bereits im Jahr 2023 gab es ein Verfahren wegen eines Vorfalls, der sich in der Wohnung des damaligen Ehepaares abgespielt haben soll. Es ging wohl um eine mutmaßliche familiäre Auseinandersetzung; es wurden Beweise erhoben und Zeug:innen vernommen. Am Ende der Ermittlungen wurde das Verfahren allerdings eingestellt. Zu den konkreten Hintergründen gab es keine Äußerungen.