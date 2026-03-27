Christian Ulmen: Ermittlungen offiziell wieder aufgenommen

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat die Ermittlungen gegen Unbekannt im Fall Christian Ulmen und Collien Fernandes offiziell wieder aufgenommen. Was das bedeutet.

Seit einer Woche redet Deutschland nur über ein Thema: den Fall rund um den Filmproduzenten Christian Ulmen und seine Ex-Ehefrau Collien Fernandes. Diese machte schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler öffentlich. So habe er über Jahre gefälschte pornografische Inhalte von ihr erstellt und an verschiedene Männer weitergeleitet. Dabei handelt es sich um digitale sexuelle Gewalt. Der Fall zog ein großes Echo nach sich, es wurde demonstriert, und die Forderungen nach verschärften Gesetzen werden immer lauter. Christian Ulmen sieht sich seitdem einem gesellschaftlichen Kreuzfeuer ausgesetzt – und nun nimmt ihn auch die deutsche Justiz ins Visier.

Staatsanwaltliche Ermittlungen offiziell wieder aufgenommen

Der Fall Ulmen-Fernandes liegt offiziell bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein. Diese hatte im Jahr 2024 nach einer Anzeige von Collien Fernandes gegen Unbekannt ermittelt. Die Ermittlungen wurden allerdings mit der Begründung eingestellt, dass der Aufforderung, weitere Unterlagen zum Fall einzureichen, nicht nachgekommen wurde.

Das ändert sich nun: Die Ermittlungen werden offiziell wieder aufgenommen. Staatsanwalt Peter Müller-Rakow sagte dazu auf Anfrage der „Bild“: „Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat nach den Medienveröffentlichungen die Ermittlungen wegen Paragraf 202a StGB gegen Unbekannt wieder aufgenommen.“

Besagter Paragraf lautet: „Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Keine konkreten Angaben

Dazu, ob es sich nun konkret um Ermittlungen gegen Christian Ulmen handle, machte der Oberstaatsanwalt keine genauen Angaben. Er sagte lediglich: „Konkrete Angaben dazu kann ich nicht machen.“ Die Wiederaufnahme des Verfahrens habe mit weiteren Prüfungen sowie der rechtlichen Würdigung der Vorwürfe von Collien Fernandes zu tun. Die Frage nach einem möglichen Straftatbestand bleibt dabei offen.

Über die Einstellung des Verfahrens aus dem Jahr 2024 gibt es verschiedene Darstellungen. Laut der Schauspielerin habe sich schlicht niemand mehr bei ihr gemeldet, während die Behörden die Einstellung mit dem Ausbleiben einer Einreichung weiterer Dokumente begründen.

Der Ausgang der Ermittlungen ist ungewiss. Fest steht allerdings, dass der Fall noch eine Weile beschäftigen wird.