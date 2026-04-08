Christian Ulmen mit Begleitung, die für Gesprächsstoff sorgt

Neue Bilder aus Mallorca werfen Fragen auf – in einer Zeit, in der der Schauspieler mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist.

Christian Ulmen wurde jüngst offenbar mit einer bislang unbekannten Frau auf Mallorca gesehen. Medienberichte zeichnen das Bild eines entspannten Auftritts, der im Kontrast zu den derzeit kursierenden Anschuldigungen steht.

Die Aufnahmen, über die „Heute.at“ berichtet und die in der nächsten Printausgabe der „Bunte“ erscheinen sollen, zeigen die beiden beim Spaziergang in vertrauter Nähe.

Wer die Begleiterin ist, bleibt unbestätigt. Auch der Hintergrund der Aufnahmen ist unklar. Christian Ulmen hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Die Anschuldigungen

Gegen den Filmproduzenten und Schauspieler stehen schwere Vorwürfe im Raum: Christian Ulmen soll über Jahre gefälschte sexuelle Inhalte seiner damaligen Ehefrau Collien Fernandes erstellt und diese an weitere Männer weitergegeben haben. Fernandes hat den Fall mittlerweile zur Anzeige gebracht.

Nachdem die Moderatorin im „Spiegel“ die Anschuldigungen gegen ihren Ex erhoben hatte, geriet der Schauspieler nicht nur juristisch, sondern auch öffentlich unter Druck. Werbepartner reagierten, und ProSieben beziehungsweise der Streamer Joyn zogen seine Serie „Jerks“ aus dem Programm.

Ulmen selbst bleibt still

Christian Ulmens Anwaltsteam wies die Vorwürfe von Collien Fernandes dennoch entschieden zurück. Gegenüber der Presse erklärte es, die erhobenen Anschuldigungen enthielten in Teilen „zahlreiche Unwahrheiten“ und seien rechtlich angreifbar. Ulmen selbst hat sich öffentlich bislang nicht geäußert.

Christian Ulmen und Collien Fernandes waren von 2011 bis 2026 verheiratet. Aus der Beziehung stammt ein gemeinsames Kind.