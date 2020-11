Chuckamuck wagen sich in neue sprachliche Sphären – seht ihr neues Video zu „Baltyk“ hier zuerst

Anstatt ihre Hits in einem Best-Of einfach neu einzusingen, nahmen sich Chuckamuck 3 Jahre Zeit, um sie in 8 Sprachen zu übersetzen.

Chuckamuck ist eine, nun ja, Garage-Indie-Lo-Fi-Punkrock-Band aus Berlin. Am 29. Januar 2021 veröffentlichen sie ihre viertes Album LANGUAGES BARRIERS – ein Sammelstück der besten Songs aus ihrer 14-jährigen Karriere. Die Songs darauf klingen zwar nach den Berlinern, doch es braucht ein paar Minuten, um sie eindeutig ihren Originalen zuordnen zu können. Chuckamuck singen auf diesem Album ihre größten Hits in anderen Sprachen, Acht an der Zahl.

Über die Jahre entwickelten sich die Berliner von ihrer Teenager-Phase als „punk rock Rimbauds“ hin zu einer Band, die in ihrer Musik tränenreiche Mystik, schmachtendes Verlangen, aber auch tyrannische Qualen verarbeitet. Dennoch gibt es da diese Sprachbarriere, die ihnen vor allem während ihrer Europa-Touren mit The Black Lips, King Khan and the Shrines, Beatsteaks, Demons Claws und The Strange Boys immer wieder vor die Füße fiel. Mit ihren Fans konnten sie kaum in Kontakt treten.

Inspiriert vom Aufwand der Beatles in den 1960er-Jahren, die zig Versionen ihrer frühen Hits auf Französisch und Deutsch einsangen, wollen Chuckamuck diese Möglichkeit nun auch nutzen, um neue potentielle Fans zu erreichen und um einfach verstanden zu werden. An diesem Projekt saßen die Berliner drei Jahre lang. Sie suchten sich Unterstützung bei internationalen Familien aus ihrem Bekanntenkreis. Sie wollten Songs in deren Sprache schreiben, jedoch aber den Sound und die Raffinesse ihrer Originale beibehalten.

Den ersten Vorgeschmack zum Album veröffentlichten die Indierocker schon Anfang Oktober. Der alte Chuckamuck-Smasher „Eis am Stil“ hier in Hebräisch vorgetragen und läuft in Israel tatsächlich schon im Radio.

„Du denkst ursprünglich, es sei Musik und würde in jeglicher Sprache verstanden werden, doch Chuckamuck ist so vieles mehr als nur unsere Songs, es ist ein Kunstwerk aus Animation, Live-Shows. Videos, Comicbüchern und einer kompletten Welt, die wir erschaffen“, sagt Gründungsmitglied Oska Wald. Jedes Song kommt mit einem einzigartigen Video daher, dass den Vorstellungen und Gefühlen der Band ein Bild gibt. In allen Clips finden sich handgezeichnete Animationen des preisgekrönten Cartoonisten Oska Wald wieder.

Trackliste des Best-Of-Albums von Chuckamuck:

לימון אסקימו – 01

02 – Camino Camino

03 – Luna Park

04 – Memories of you

05 – Vingt Mille km

06 – Karl Igual

07 – Turkey Stew

08 – Baltyk

09 – Men Kiosken Runt Om Hörnet Dar Jag Bor

10 – サヨナラ

11 – Endless Sleep