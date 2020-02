Das wird Dich auch interessieren





Konzerte gab es in der Geschichte der Popmusik schon an allen möglichen Orten. Von der Antarktis über antike Ruinen bis hin zu einem U-Boot unter Wasser (looking at you, KISS) war im Grunde schon alles dabei. Krankenhäuser werden den meisten Bands dagegen nicht als erstes einfallen, wenn sie an eine ungewöhnliche Live-Location denken. Die möglichen Abschreckungspunkte liegen natürlich auf der Hand: Keiner tanzt, die Musik nur auf Zimmerlautstärke, das Publikum hat in der Regel Besseres zu tun oder darf nur liegen – sollte man meinen.

Klar, Krankenhäuser gehören zu den weniger verlockenden Orten auf der Welt. Genau dieser Umstand veranlasste die Initiatoren von Clinic Concerts, dem tristen Alltag zwischen Halogenlampen, PVC-Böden und fehlender Privatsphäre etwas entgegenzusetzen. Das Folktronica-Duo Vleming reist deshalb vom 10. bis zum 19. Februar 2020 quer durch die Republik, um in Krankenhäusern der Sana Kliniken AG Konzerte für die Patientinnen und Patienten sowie das Personal zu spielen.

„Da ich stark an die magische Wirkung von Musik glaube, möchte ich diese an Orte bringen, denen es manchmal an Magie fehlt“, sagt Marvin Langner, Sänger der Band. Der Münchner hat viele der Lieder während einer achtmonatigen Reise durch Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko in seinem Bus geschrieben, der zu einem rollenden Tonstudio umfunktioniert wurde. Selbstfindung, Selbstheilung – das volle Programm, Ihr wisst schon.

Die eventuell heilende Wirkung von Musik

„Wir setzen darauf, dass die Veranstaltungen den Zuhörern ein positives Gefühl von Schönheit und Wertschätzung vermitteln“, so Michael Götting und Lucas Pentzek von Clinic Concerts. Der Hintergrund der Initiative ist der Gedanke, mit Musik die psychischen und physischen Heilungsprozesse zu unterstützen. Clinic Concerts entstand im Rahmen eines Projekts an der Mannheimer Popakademie in Partnerschaft mit Sana. Ob die Patienten dieses Vorhaben genauso wertschätzen wie die Veranstalter, wird im Februar in sieben deutschen Städten entschieden werden. Die Termine der Clinic-Concerts-Tour im Überblick: 10.02.2020 – Sana Klinik München Sendling

11.02.2020 – Sana Klinik Bethesda Stuttgart

12.02.2020 – Sana Klinikum Offenbach

13.02.2020 – Sana Klinikum Remscheid

17.02.2020 – Sana Herzzentrum Dresden

18.02.2020 – Sana HANSE-Klinikum Wismar

19.02.2020 – Sana Klinikum Berlin Lichtenberg

Hinweis: Die Veranstaltungen sind nicht öffentlich, können aber nach vorheriger Anmeldung von interessierten Pressevertreterinnen und Pressevertretern besucht werden.