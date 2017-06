„David Lynch – The Art Life“: Erster Trailer zur Dokumentation über den „Twin Peaks“-Regisseur erschienen

David Lynch feiert aktuell sein ganz großes Comeback. Mit der Revival-Staffel zu „Twin Peaks“ verwirrt und fasziniert er wieder wöchentlich seine Zuschauer, Gaststars wie Nine Inch Nails in der aktuellen Folge erweisen dem Regisseur dabei die Ehre, die er sich in den vergangenen Jahrzehnten verdient hat. Und zwar nicht nur durch „Twin Peaks“, seine Filme „Mulholland Drive“ und „Der Elefantenmensch“ sind ebenso legendär. Dazu nahm Lynch mehrere Alben auf, die ebenfalls von Kritikern und Fans gelobt und geliebt werden.

Es gibt also einiges über Lynch, 71, zu erzählen, was nun eine neue Dokumentation über den Künstler auch macht. „David Lynch – The Art Life“ erscheint in Deutschland am 14. September 2017 in den deutschen Kinos und erzählt von der Jugend des Indie-Regisseurs, von seinen Einflüssen und seinem Werdegang hin zum rätselhaften Genie. Ein erster Trailer zu der Dokumentation ist am Montag erschienen, Regie führten Jon Nguyen, Rick Barnes und Olivia Neergaard-Holm: