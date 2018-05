„Deadpool“ in Berlin: Ryan Reynolds macht den Pausenclown für Hertha BSC

In einer Woche startet „Deadpool 2“ in den deutschen Kinos, die Fortsetzung des 2016er Erfolgsfilms wird gerade heftig beworben. Und zwar mit einer Kreativität, die den Film selbst wie schon beim Vorgänger in den Schatten stellen wird.

Ryan Reynolds tourt gerade gemeinsam mit seinen Co-Stars Josh Brolin („Avengers: Infinity War“) und Zazie Beetz durch Europa, um den Film zu bewerben. Am Freitag und Samstag werden die Darsteller dann in Berlin sein, Pressetermine erfüllen und versuchen, die Zuschauer aus dem Berliner Olympiastadion ins Kino zu locken.

Das Stadion als Werbefläche

Am letzten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison empfängt Hertha BSC Berlin RB Leipzig, also den unbeliebtesten Klub der Liga. Leipzig steht für absoluten Kommerz, der Getränkehersteller Red Bull hat viel Geld in den Verein und das Team somit in die 1. Bundesliga gepumpt. Und wo eh‘ schon so viel Werbung im Stadion stattfindet, finden Fox und Ryan Reynolds also eine optimale Fläche für die Promo.

Auf Plakaten wird der Auftritt von Deadpool bereits in Berlin angekündigt, am Samstag wird er vor dem Spiel oder in der Halbzeitpause im Stadion seine Späßchen machen. Wir tippen – ganz im Stile des Films – auf simple Wortspiele mit „balls“. In Madrid bekamen Reynolds und Brolin anschließend Trikots von Real Madrid geschenkt. Nett.

Brolin called it “soccer” and was quickly escorted off the continent. I’m still there playing fútbol. 🇪🇸 #Deadpool2 #Madrid pic.twitter.com/0vAtvaT0pa — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 7, 2018