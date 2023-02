Depeche Mode: Geheimkonzert aus München hier hören

Foto: Daniele Venturelli/Getty Images, Daniele Venturelli. All rights reserved.

Am Sonntag (19. Februar) spielten Depeche Mode in München ein kurzes „Geheimkonzert“, um die Vorfreude auf ihr neues Album MEMENTO MORI (erscheint am 30. März) zu wecken.

Martin Gore und Dave Gahan spielten mit ihren Live-Musikern Christian Eigner (Drums) und Peter Gordeno (Keyboards) einen 30-minütigen Gig, bevor sie sich den Fragen eines Moderators stellten. Dabei ging es natürlich vor allem um die neuen Songs.

Die Setlist für den München-Auftritt in der Alten Kongresshalle am Bavariapark enthielt fünf Songs, darunter drei neue. Gespielt wurden:

01. Ghosts Again

02. Wagging Tongze

03. My Favourite Stranger

04. Precious

05. Personal Jesus

Nur 400 Leute konnten bei dem Mini-Konzert dabei sein, freuten sich aber über eine gut gelaunte und konzentriert spielende Band. Zwei kleine Verspieler schlichen sich dennoch ein, was natürlich nicht unbemerkt bleib.

Für alle, die nicht dabei sein konnten, gibt es hier die Aufzeichnung des kompletten Gigs:

Festwochen für Fans von Depeche Mode: Am 9. Februar veröffentlichten sie mit „Ghosts Again“ die erste Single aus ihrem neuen Album MEMENTO MORI, das am 24. März 2023 erscheinen soll – kurz vor Beginn der Welttournee von Martin Gore und Dave Gahan, die sie auch nach Deutschland führen wird. On top haben wir ein außergewöhnliches Schmankerl im Angebot.

Mit unserer April-Ausgabe 2023 des MUSIKEXPRESS, die am 9. März 2023 erscheint, veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück einer der größten Bands der Welt: Eine exklusive Vinyl-Single von Depeche Mode mit der Single: „Ghosts Again“ aus dem neuen Album MEMENTO MORI auf der A-Seite. Die B-Seite ziert eine Depeche Mode-Logo-Gravur.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit dem MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: „Ghosts Again“

B – Seite: Depeche-Mode-Logo-Gravur

Der Versand der Hefte erfolgt ab dem 09. März 2023.

Doch Achtung, das ist noch nicht alles:

Parallel erscheint auch ROLLING STONE mit einer Depeche-Mode-Single. Neben „Ghosts Again“ auf der A-Seite, gibt es auf der B-Seite den berühmten Song „Never Let Me Down Again“ zu hören. Das neue Album von Depeche Mode und ihre Deutschland-Tour im Juni und Juli zählen zu den größten Musikereignissen des Jahres. Deshalb haben sich ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zu dieser einmaligen Kooperation zusammengetan.

