Depeche Mode in Berlin: Unwetter und erhöhte Sicherheitsvorkehrungen vor dem Konzert am Donnerstag

Am heutigen Donnerstagabend spielen Depeche Mode im Rahmen ihrer GLOBAL SPIRIT-Tour im Berliner Olympiastadion. Und man muss sagen: Es gab schon entspanntere Konzerttermine. Da am Nachmittag ein Unwetter für Regen, Wind und umgekippte Bäume sorgte, wurden zum Beispiel die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg unterbrochen.

In der Hauptstadt ist es zwar am Nachmittag stürmisch, für einen Abbruch oder eine starke Beeinträchtigung des Open-Air-Konzerts spricht derzeit aber nichts.Eine Sprecherin des Veranstalters hat dem Berliner Kurier bestätigt, dass das Konzert planmäßig stattfinden wird. Im schlimmsten Fall (Hagel, orkanartige Böhen) müsse lediglich der Innenraum evakuiert werden, in dem sich 16.000 Besucher aufhalten. Es empfiehlt sich allerdings eine rechtzeitige Anreise zum Stadion, bereits am Nachmittag wurde die U-Bahnlinie 2 wegen eines umgekippten Baumstammes unterbrochen. Die Linie bringt viele Besucher zum Stadion, alternativ kann man vom Stadtzentrum aus auch sehr gut mit der S-Bahn anreisen. Regenjacken dürften gegen Abend sowieso nicht schaden.

Zusätzlich sollten sich Konzertbesucher über die verschärften Sicherheitskontrollen informieren. Der Veranstalter teilte vorab mit, dass es erhöhte Standards geben wird. In der Mitteilung des Veranstalters werden diese mit den jüngsten Terroranschlägen begründet und im Detail erläutert:

Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und größeren Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschliesslich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder ‘kleineren’ Kosmetiktäschchen zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren.

Alle Besucher werden gleichzeitig um erhöhte Wachsamkeit angehalten und gebeten, Verdächtiges sofort der Polizei oder den Ordnern zu melden, ohne sich selbst zu gefährden. Natürlich unterstützt die Polizei durch ihre Präsenz, Beobachtung des Geländes und weitere Sicherheitsmaßnahmen.

Wer für die aktuellen Konzerte der Band kein Ticket bekommen hat, wird im Winter erneut die Chance haben. Dann kommen Depeche Mode auf Hallentournee. Alle deutschen Termine findet Ihr hier: