Depeche Mode: Liefern sie den nächsten WM-Song?

Berichten zufolge sollen Depeche Mode den offiziellen Song zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft beisteuern. Damit könnte die Band in die Fußstapfen von Shakira, Ricky Martin und Co. treten und die weltweite Fußballgemeinschaft mit einem neuen Hit begeistern.

Die WM 2026 findet gleich in drei Ländern statt: Mexiko, USA und Kanada. Das Eröffnungsspiel am 11. Juni 2026 wird im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausgetragen.

Alle Andeutungen im Überblick

Hinweise zur WM-Kooperation lieferte vor allem das mexikanische Magazin „Fútbol Total“, das über den Stand der Vorbereitungen für die Eröffnungsshow berichtete. Ihnen zufolge sollen am Ende der Zeremonie Depeche Mode den Titelsong performen. Zuvor habe eine „Council Woman“ aus Los Angeles, die Teil des länderübergreifenden Organisationsteams ist, sich dazu geäußert. Auch der Produzent des aktuellen Albums der Gruppe, James Ford, lieferte Hinweise zu den Gerüchten. Der deutschen Fan-Website von Depeche Mode zufolge habe er sich dazu in den sozialen Medien geäußert. Auf X soll er am 11. März geschrieben haben: „Aufregende Neuigkeiten! Ich hatte ein Gespräch mit einigen guten alten Freunden, um einen Zeitplan für ein neues Projekt im Jahr 2026 auszuarbeiten. Ich denke an ein sehr großes Turnier. Bleibt dran!“ Ob es sich in der Aussage nun wirklich um einen WM-Song handelt oder doch um ein anderes Projekt, ist derzeit noch unklar.

Gibt es Hoffnung auf neue Musik?

Allerdings ließ Dave Gahan in einem Interview mit „NME“ Ende 2024 bereits durchblicken, dass er seinen Fokus im Augenblick eher weniger auf die Musik – zumindest auf die für Depeche Mode – richten würde. Genauer erklärte der 62-Jährige: „Es braucht eine Weile. Abwarten und sehen. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann zusammenkommen, aber im Moment ist das nicht geplant.“ Die aktuelle Platte der Engländer, MEMENTO MORI, erschien 2023.

Seit 1962 gibt es zu jedem WM-Turnier einen offiziellen Titelsong. Zwei der bekanntesten sind wahrscheinlich „La Copa de la Vida“ von Ricky Martin und „Waka Waka“ von Shakira, die die Meisterschaften 1998 und 2010 begleiteten. Bei der letzten WM, 2022, wurde der Titeltrack „Hayya Hayya“ von Trinidad, Cardona, Davido und AISHA präsentiert.