Der Pop-Poll 2018: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Wieder geht ein Jahr zu Ende und wir wollen von Euch wissen: Wie fandet Ihr 2018? Eure Meinung zählt – Tops und Flops, schreibt uns alles auf. Die Teilnahme lohnt sich: Unter allen Pop-Poll-Einsendungen verlosen wir großartige Gewinne.

Einsendeschluss ist der 06. Januar 2019

Album des Jahres Song des Jahres Solokünstler*in des Jahres Band des Jahres Newcomer*in des Jahres Konzert des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Buch des Jahres Ereignis des Jahres Meine musikalische Hoffnung für 2019 Wie sehr interessieren Dich auf einer Skala von eins (überhaupt nicht!) bis zehn (total!) die folgenden Genres?



Rock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indie/Alternative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elektro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HipHop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Folk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avantgarde/Experimentelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Welche/n Künstler*in hast Du zuletzt durch den ME entdeckt? Nutzt Du den ME eher, um neue Musik zu entdecken oder mehr über Deine Lieblingskünstler zu erfahren? Wie sehr interessieren Dich auf einer Skala von eins (überhaupt nicht!) bis zehn (total!) Plattenkritiken im ME? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Über welche Band oder Künstler*in würdest Du gerne mehr im ME lesen? Was würdest Du uns gerne noch mitteilen? Was gefällt Dir an MUSIKEXPRESS.de? ... Und was gefällt Dir nicht an MUSIKEXPRESS.de? Wovon würdest Du online gerne mehr sehen? (z.B. News, Interviews) Wie oft surfst Du auf MUSIKEXPRESS.de? Von wo kommst Du in der Regel? (Mehrfachnennung möglich) Facebook Twitter Direkteinstieg Newsletter Sonstiges (bitte eintragen)

Preise

1 x Rucksack „BEAUFORT BACKPACK” von BARBOUR in Olivgrün, Wert: 179 €

Der funktionelle und stylische „BEAUFORT Backpack” ist mit einem Laptopfach, verstellbaren Schulterriemen und einem zusätzlichen Drawstringverschluss ausgestattet, zwei Pattentaschen mit Druckknopfverschluss liefern das modische Finish. Der Rucksack ist aus aus pflegeleichter gewachster Baumwolle gefertigt und im zeitlosen Olivgrün gehalten.

1x Sonnenbrille „Tudor” von BARTON PERREIRA in Gold / Crystal / Heroine Chic / Emerald, Wert: 465 €

Die goldene Sonnenbrille wurde von japanischen Kunsthandwerkern in Handarbeit gefertigt. Die Bügelummantelung besteht aus Zylonit, der Trägerrand aus Titanium. Die Sonnenbrille, in Panto-Form, hat aufgrund Ihres geringen Gewichts einen sehr hohen Tragekomfort und ist mit nahezu jedem Look kombinierbar. Das Unisex-Modell besitzt Sonnenschutzgläser mit UV400 Filter, die mit einer Rückflächenentspiegelung veredelt sind. Die Nasenpads sind aus Silikon gefertigt – für angenehmen Tragekomfort.

2x Jacke „OAKVALE” von DICKIES, Wert 125 € (Größen: 1x Frauen S, 1x Männer M) in Schwarz

Die wind- und wetterdichte Jacke hat jeweils zwei Innen- und Außentaschen, sowie einen gefütterten Kragen. Damit garantiert auch niemandem kalt wird, besteht die Füllung aus 70 Prozent Daunen und 30 Prozent Federn.

2x Rucksack „Little AMERICA” von HERSCHEL in Black/Tan, Wert: 109,99 €

Kultiger Laptoprucksack von Herschel im Retro-Look mit moderner Ausstattung. Neben einem leicht verstärkten Taschenboden, einem Rücken mit Mesh-Polsterung, längenverstellbaren, ergonomisch geformten Schultergurten und den typischen aufgesetzten Reißverschlusstaschen mit Überschlag und Magnet-Druckknöpfen wartet der „Little America” mit Riemen in Lederoptik auf. Eine nostalgische Hommage an vergangene Zeiten.

1x „MAJOR III BLUETOOTH” Kopfhörer von MARSHALL HEADPHONES in Braun, Wert: 149 €

Das neueste Update für den kultigen Kopfhörer umfasst neue Treiber für bessere Soundeigenschaften, verbesserte Ohrpolster für bequemeren Tragekomfort im Alltag, echte Vinyl-Details und vieles mehr. Die Silhouette ist dem beliebten Original nachempfunden. Der Major III Bluetooth verfügt über Bluetooth aptXTechnologie und bietet nach einem Ladezyklus mehr als 30 Stunden kabellose Spielzeit.

1x Merchandise-Paket „QUEEN” von EMP, Wert: 200 €

Das ultimative Fan-Paket für alle, die von Queen nicht genug bekommen können. Wer immer schon einmal in einem Queen-Kleidungsstück (Langarmshirt „Crest Vintage” + T-Shirt „Forever“ + T-Shirt „Bohemian Rhapsody – Fearless” + T-Shirt „Germany Tour 79”) vor einem Freddie-Mercury-Poster oder dem „Queen-Wandkalender 2019” sitzend aus einer Queen „Crest-Tasse mit Thermoeffekt“ heiße Getränke schlürfen und dazu Queen (LP „Greatest Hits Vol. II“ + Bohemian Rhapsody-Original Motion Soundtrack) hören wollte: Eure Gebete wurden erhört.

1x Bluetooth Box „ROCKSTER GO” von TEUFEL, Wert: 149,99 €

Der neue ROCKSTER GO von Teufel kommt überall mit, passt überall rein und fällt überall auf. Der kompakte Bluetooth-Stereo-Speaker mit druckvollem Sound für jede Gelegenheit ist wasserdicht nach IPX7 und ist dank gummiertem Gehäuse vor Stößen geschützt. Zwei Smartphones lassen sich gleichzeitig verbinden und Songs abwechselnd abspielen. Der ROCKSTER GO kommt mit integrierter Freisprecheinrichtung und hochkapazitivem Akku für Spielzeiten von über 12 Stunden.

1x Rucksack „Eric“ von FEUERWEAR in Rot, Wert 169 €

Flexibler Stauraum, komfortable Polsterung und markant urbanes Design aus recyceltem Feuerwehrschlauch – das ist der Rucksack Eric! Dabei ist jeder Rucksack ein Unikat und mit extra gepolsterten Tragegurten, einer stabilen Schnalle für einhändige Bedienung, einem Reißverschlussfach für Portemonnaie und Handy, einem variablen Rucksackdeckel und 4 Fächern für alle Eventualitäten des Alltags bestens geeignet.

1x In-Ear Bluetooth Kopfhörer „MOMENTUM Free” von SENNHEISER, Wert: 199 €

Der MOMENTUM Free von Sennheiser ist ein kompakter Bluetooth-Ohrhörer. Ausgestattet mit Bluetooth 4.2 und Qualcomm® aptX™ liefert er besten kabellosen Hi-Fi-Klang, den man dank des ergonomischen Kopfhörerdesigns den ganzen Tag lang genießen kann. Mit seinem eingebauten Mikrofon, einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden und einer hochwertigen Transporttasche aus echtem Leder ist der MOMENTUM Free der ideale Partner für anspruchsvolle Musikliebhaber, die viel unterwegs sind.

1x Internetradio „STREAM“ Multiroom-Allrounder von SONORO in Walnuss-Schwarz, Wert: 249 €

Das Internetradio STREAM ist ein Multiroom-System für Badezimmer, Küche und Co. und sorgt für starken Sound in kompaktem Design. Durch das versiegelte Gehäuse ist das Gerät optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Das gut lesbare TFT-Farbdisplay passt sich automatisch an die herrschenden Lichtverhältnisse an. Die intuitive Steuerung der unterschiedlichen Funktionen kann am Gerät selbst oder über die wasserfeste Fernbedienung vorgenommen werden.

1x Smart Speaker „SONOS ONE” von SONOS in Weiß, Wert 229 €

Sonos One ist der Smart Speaker, der auf’s Wort hört und eindrucksvollen Sound in jedes Zuhause bringt – einzeln oder als Stereo-Paar und ganz nach eigenen Präferenzen: Die Auswahl der verfügbaren Musikstreaming-Dienste ist mit 67 Services riesig. So wird die Lieblingsmusik zum echten Erlebnis und der Alltag intuitiver: Auf Zuruf füllen der persönliche Soundtrack des Tages, der liebste Podcast oder die von Alexa vorgelesenen tagesaktuellen Nachrichten die eigenen vier Wände – dank Multi-Room System in allen gewünschten Räumen. Die Amazon Sprachsteuerung ist bereits in den kompakten Speaker integriert und mit Airplay2 kommt noch mehr Sound aus den Sonos Speakern, denn die Integration der neuen Apple Software auf Sonos ermöglicht das kinderleichte Abspielen von Audio-Inhalten über iPhone, iPad und Mac. Zusätzlich lassen sich Videos von YouTube oder Netflix mit einem Klick auf dem Sonos One synchron wiedergeben.

1x „SOUND HUB WIRELESS-KOLLEKTION“ von IFROGZ, Wert: 160 €

Das Set bestehend aus vier In-Ear-Kopfhörern der Marke iFROGZ. Dem „Sync“, „XD2“, „Tone“ und „Plugz“. Eine Besonderheit ist der Sound Hub Sync mit achtstündiger Akkulaufzeit, der die Nutzung von Wireless Audio jetzt noch einfacher gestaltet: Der handliche Receiver, der sich bequem am Shirt-Kragen befestigen lässt, macht Devices mit einem 3,5 mm Klinkenstecker Bluetooth-fähig. Sämtliche Modelle sind schweißresistent.