Der Pop-Poll 2019: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Winter ist Bestenlistenzeit! Und da uns Eure Meinung wichtig ist, habt Ihr in unserem Pop-Poll wieder die Möglichkeit, über Eure Jahresfavoriten abzustimmen. Als Anreiz winken großartige Gewinne! Der Einsendeschluss ist der 6. Januar 2020.

Song des Jahres Solokünstler*in des Jahres Newcomer*in des Jahres Live-Act des Jahres Band des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Ereignis des Jahres Enttäuschung des Jahres Musikalische Hoffnung für 2020

Preise

1x Blutooth-Lautsprecher „XB402M“ von SONY mit Live-Sound-Funktion, Wert: 269 €

Basslastiger Sound mit starker Reichweite, Partybeleuchtung im Takt der Musik und eine robuste Verarbeitung: SONYs robuster Bluetooth-Speaker „XB402M“ ist ideal für Partys geeignet. Dazu ist das Gerät wasserfest und außerdem mit Amazon’s Alexa kompatibel. Neben Musikhören lassen sich also auch Wetter und Verkehrslage abfragen, ohne eine Taste bedienen zu müssen.

1x Reisekoffer „CARRY ON“ von HERSCHEL in Handgepäcksgröße, Wert: 179 €

34 Liter Fassungsvermögen und vier hochwertige Rollen machen den „CARRY ON“ zu einem zuverlässigen Begleiter für die nächste Reise. Neben der guten Verarbeitung des Hartschalenkoffers schützt ein Schloss mit Zahlenkombination das Gepäck. Das zu verlosende Modell besticht zusätzlich durch eine schicke und zeitlose Optik in schwarz.

1x Smartphone „GS290 MADE IN GERMANY“ von GIGASET, Wert: 269 €

Das „GS290 MADE IN GERMANY“ von GIGASET ist bereits das vierte Modell des Smartphone-Herstellers, das in Nordrhein-Westfalen produziert wird. Ein großes Display sowie ein außergewöhnlich starker Akku machen das Handy zu einem zuverlässigen Alltagsbegleiter – beispielsweise lassen sich bis zu 34 Stunden Musik am Stück damit hören. Noch ein Bonus: Durch zwei SIM-Karten-Slots ist das „GS290″ gleichzeitig als Privat- wie Geschäftshandy einsetzbar.

3x Armbanduhr „GA-2100-1A1ER“ von G-SHOCK, Wert: 100 €

Gleich drei Armbanduhren gibt es von G-SHOCK zu gewinnen. Das Modell „GA-2100-1A1ER“ macht dank Mineralglas und stoßfestem Gehäuse einiges mit, ohne dabei Schaden zu nehmen und ist mit einer Stopp-Funktion ausgerüstet auch für Sportler geeignet. Die Batterie der Uhr hält drei Jahre, außerdem ist sie bis 20 Bar wasserdicht.

1x Kopfhörer „MOMENTUM TRUE WIRELESS“ von SENNHEISER, Wert: 249 €

Kabellose Kopfhörer gehören zu den Audio-Trends der Stunde – umso schöner, wenn sie dann auch besonders wertig sind. Die Bluetooth-Modelle „MOMENTUM TRUE WIRELESS“ von SENNHEISER überzeugen mit hervorragendem Klang und lassen sich nicht nur per App, sondern auch mit der Fingerspitze steuern. Die sogenannte „Transparent Hearing“-Funktion erlaubt außerdem Gespräche in der direkten Umgebung, ohne die Kopfhörer aus den Ohren zu nehmen.

1x Reisetrolley „TRANVERZ S“ von EASTPAK in Schwarz-Gold, Wert: 145€

Der geräumige Reisetrolley von EASTPAK kommt in stylischer Schwarz-Gold-Optik und bietet mit geräumigen Doppelfächern und einer Vordertasche genügend Raum für jede Menge Gepäck. Kompressionsgurte helfen dabei, den Platz besonders effektiv auszunutzen. Mit den Maßen 51 cm x 32,5 cm x 23 cm passt der Koffer darüber hinaus ins Handgepäck der meisten Fluglinien.

1 x Internetradio „STREAM“ Multiroom-Allrounder von SONORO, Wert: 249 €

Das Internetradio STREAM ist ein Multiroom-System für Badezimmer, Küche und Co. und sorgt für starken Sound in kompaktem Design. Durch das versiegelte Gehäuse ist das Gerät optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Das gut lesbare TFT-Farbdisplay passt sich automatisch an die herrschenden Lichtverhältnisse an. Die intuitive Steuerung der unterschiedlichen Funktionen kann am Gerät selbst oder über die wasserfeste Fernbedienung vorgenommen werden.

1x Bluetooth-Lautsprecher „BRISBANE“ von URBANISTA, wasserdicht und mit Bluetooth 5.0, Wert: 100€

Die Bluetooth-5.0-Technologie des BRISBANE-Modells sorgt für ein schnelleres Verbinden mit Audiogeräten und garantiert eine höhere Reichweite. Mit einer Laufzeit von 10 Stunden reicht eine Akkuladung problemlos für eine längere Party. Der Lautsprecher fällt sehr kompakt aus, sodass er auch problemlos mit auf Reisen genommen werden kann.

1x Sport-In-Ears mit Bluetooth-Funktion „FWD-01“ von ADIDAS, Wert: 145 €

Sport und Kopfhörer, das ist nicht immer leicht zusammenzubringen. Dank des kabellosen FWD-01-Modells von ADIDAS bleibt einem aber nerviger Kabelsalat erspart, denn alle benötigten Steuerungsoptionen stehen an einem leichten, ummantelten Kabel zur Verfügung. Die Kopfhörer sind speziell für das Work-Out konzipiert und kommt einem dank leichtem Design weder bei Aufwärmübungen noch bei Erholungsphasen in die Quere.