Der Soundtrack zu „FIFA 18“ ist besser als der Musikgeschmack vieler Fußballer

Es gibt wohl wenige Videospielreihen, die jedes Jahr eine neue Version auf den Markt bringen, auf die die Daddler dieser Welt warten wie Kinder auf den Weihnachtsmann. Die FIFA-Reihe aus dem Hause EA Sports ist so ein Selbstläufer, und deren neueste Edition steht nun in den Startlöchern. FIFA 18 erscheint am 29. September, der Soundtrack dazu ist jetzt schon da. Industrie und Käufer wissen: Songs, die zwischen den virtuellen Fußballspiele laufen, werden millionenfach gehört und prägen sich ein. Ihr erinnert Euch doch auch noch an den Skatepunk von Goldfinger und Co. aus den frühen „Tony Hawk“-Spielen, oder?

Der diesjährige Soundtrack besticht einmal mehr durch Qualität und eine sorgsame Auswahl, die für Massenprodukte nicht unbedingt selbstverständlich ist: Auf FIFA 18 werden unter anderem The National, Lorde, War On Drugs, alt-J, Django Django, The xx, Slowdive und Mura Masa zu hören sein – und damit ausschließlich Bands, die wir für ein Musikexpress-Festival auf der Stelle buchen würden.

Den Soundtrack zu FIFA 18 könnt Ihr hier im Stream hören, die extralange Tracklist lest Ihr weiter unten:

Wer sich ob dieser Songauswahl nun wundert, weil er oder sie dachte, Fußballfans würden nur The White Stripes, Die Toten Hosen und Frank Zander hören wollen, hat sich offenbar getäuscht. Der Geschmack unserer Nationalspieler hingegen lässt leider mehr zu wünschen übrig als der Soundtrack von FIFA 18:

FIFA 18 – Tracklist des Soundtracks:

alt-J – Deadcrush

Avelino – Energy feat. Skepta and Stormzy

Bad Sounds – Wages

Baloji – L’Hiver Indien

BØRNS – Faded Heart

Cut Copy – Standing In The Middle Of The Field

Django Django – Tic Tac Toe

IDER – King Ruby

Kimbra – Top Of The World

Kovic – Drown

Lorde – Supercut



Mondo Cozmo – Automatic

Mura Masa – helpline feat. Tom Tripp

ODESZA – La Ciudad

Off Bloom – Falcon Eye

Oliver – Heart Attack feat. De La Soul

Outsider – Miol Mor Mara

Perfume Genius – Slip Away

Phantoms – Throw It In The Fire

Portugal. The Man – Live In The Moment

RAC – Beautiful Game feat. St. Lucia

Residente – Dagombas en Tamale

Rex Orange County – Never Enough

Run The Jewels – Mean Demeanor

Sir Sly – &Run

Slowdive – Star Roving

Sneakbo feat. Giggs – Active

Sofi Tukker – Best Friend feat. NERVO, The Knocks, and Alisa UENO

Superorganism – Something For Your M.I.N.D.

Tash Sultana – Jungle

Témé Tan – Ça Va Pas La Tête?

The Amazons – Stay With Me

The National – The System Only Dreams In Total Darkness

The War On Drugs – Holding On

The xx – Dangerous

Tom Grennan – Found What I’ve Been Looking For

Toothless – Sisyphus

Vessels – Deflect The Light feat. The Flaming Lips

Washed Out – Get Lost