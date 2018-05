Die besten Filme des Jahres 2018 (bisher)

Das Filmjahr 2018 ist zwar noch längst nicht vorbei, einige Filme aus der ersten Jahreshälfte werden die Zeit aber mit Sicherheit überdauern und vielleicht sogar zu Klassikern werden. Wir blicken deshalb schon jetzt auf die bisherigen Highlights des Jahres 2018 zurück und sagen Euch, welche Filme Ihr unbedingt nachholen solltet.

It Comes at Night (17. Januar)

https://www.youtube.com/watch?v=6YOYHCBQn9g&t=1s Video can’t be loaded: It Comes At Night | Official Trailer HD | A24 (https://www.youtube.com/watch?v=6YOYHCBQn9g&t=1s)

Die nackte Angst vor dem Unbekannten ist das Thema dieses Horror-Thrillers, der von A24 produziert wurde. A24 ist seit einigen Jahren das aufregendste Filmstudio, im Horror-Bereich stellten die New Yorker schon „The Witch“ auf die Beine. „It Comes at Night“ zeigt eine Familie, die sich von Paranoia zerfressen in einer Hütte im Wald einschließt und murrend weitere Gäste aufnimmt. Bei Einbruch der Nacht wird das Haus verriegelt, denn draußen lauert angeblich der Tod.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (25. Januar)

Machen wir uns nichts vor: Für „Shape of Water“ interessiert sich schon zwei Monate nach Kinostart kein Mensch mehr, während die Werbetafeln aus „Three Billboards“ sogar mittlerweile von echten Demonstranten genutzt werden. Der Film hätte den Oscar als besten Film aber nicht nur aufgrund seiner Relevanz und das Gespür für den Zeitgeist gewinnen sollen, sondern auch weil er lustig, traurig, erschütternd und hoffnungsvoll zugleich ist.

Call Me By Your Name (01. März)

https://www.youtube.com/watch?v=Z9AYPxH5NTM&t=1s Video can’t be loaded: Call Me By Your Name | Official Trailer HD (2017) (https://www.youtube.com/watch?v=Z9AYPxH5NTM&t=1s)

Eine der wenigen Filme, bei denen die Ankündigung einer Fortsetzung wirklich für Vorfreude sorgt. Die Liebesgeschichte zwischen Elio und Oliver wird weitergehen, die Zuschauer und der Regisseur haben noch nicht genug von dem Paar, das sich in einem scheinbar endlosen und magischen Sommer in Italien verliebt hat. Vielleicht dürfen sie in Teil 2 sogar auch T-Shirts tragen.

Auslöschung (seit März bei Netflix)

https://www.youtube.com/watch?v=89OP78l9oF0 Video can’t be loaded: Annihilation (2018) – Official Trailer – Paramount Pictures (https://www.youtube.com/watch?v=89OP78l9oF0)

Auch interessant Das sind die 50 besten Filme aller Zeiten „Ex Machina“-Macher Alex Garland hat das nächste Science-Fiction-Kunststück abgeliefert und Netflix, die Paramount den Film abkauften und statt ins Kino direkt in die Mediathek stellten, den ersten guten Exklusivfilm seit „Mudbound“ beschert. Natalie Portman spielt eine Wissenschaftlerin mit Militär-Background, gemeinsam mit einigen anderen Frauen dringt sie in eine geheimnisvolle Kuppel ein, in der DNA von Mensch, Tier und Pflanzen vermischt werden. Sie suchen den Ursprung des Phänomens.

The Florida Project (15. März)

Wurde in der Award-Season sträflich übergangen: Regisseur Sean Baker (der seinen ersten Hit nur mit dem iPhone drehte) zeigt das Leben in einem ehemaligen Motel in der Nähe von Disney World in Florida. Die Zimmer wurden zu temporären Wohnungen für die amerikanische Unterschicht, das Leben hier ist ein White-Trash-Albtraum für die Erwachsenen, aus der Sicht der kleinen Moonee aber ein großes Abenteuer. Ein Geniestreich, diesen kaputten amerikanischen Traum aus der Kinderperspektive zu erzählen.

The Death of Stalin (29. März)

https://www.youtube.com/watch?v=ukJ5dMYx2no Video can’t be loaded: THE DEATH OF STALIN – OFFICIAL TRAILER [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=ukJ5dMYx2no)

Der Diktator liegt in seiner eigenen Pisse und stirbt, die Macht über die Sowjetunion liegt derweil in greifbarer Nähe seiner Getreuen und Offiziere, die nun um die Nachfolge Stalins schachern. Grandiose Polit-Comedy, die in Russland selbstverständlich verboten wurde. Schade, so sehen die Russen nicht die bizarre Verwandlung von Steve Buscemi in Nikita Chruschtschow.

Unsane (29. März)

Inmitten der vielen schwermütigen Berlinale-Wettbewerbsfilme krachte Steven Soderbergh plötzlich mit seinem rasanten Psychothriller „Unsane“, den er nur mit iPhones gedreht hat. Eine junge Frau, Sawyer, sucht Hilfe bei Therapeuten, wird dann aber gegen ihren Willen in eine Klinik eingewiesen, die ihre Versicherung melken möchte. Der Feind ist also das Gesundheitssystem, das psychisch Kranke ausnutzt. Dazu kommt noch ein Stalker, der Sawyer seit Jahren verfolgt und sich in die Klinik einschleust. Oder bildet sie sich das nur ein?

A Quiet Place (12. April)

https://www.youtube.com/watch?v=p9wE8dyzEJE&t=1s Video can’t be loaded: A Quiet Place (2018) – Official Teaser Trailer – Paramount Pictures (https://www.youtube.com/watch?v=p9wE8dyzEJE&t=1s)

Überraschungshit aus den USA. Aliens haben die Erde überrannt, bewaffnet mit einem unfassbar guten Gehör und roher Kraft. Eine Familie versucht nun zu überleben, den ganzen Tag über keinen Laut von sich zu geben und ein Mittel gegen die Bedrohung zu finden. Nie war es in Kinos leiser, eine Anspannung wie bei „A Quiet Place“ fühlt man nur noch selten. Der Film wäre übrigens fast Teil des Cloverfield-Universums geworden. Zum Glück hat das nicht geklappt.

Wildes Herz (12. April)

Nicht nur eine Doku über die Band Feine Sahne Fischfilet und ihren ziemlich geilen Sänger Monchi, sondern vor allem ein Porträt über Heimatverbundene, die eigenhändig den Kampf gegen AfD und Rechts aufnehmen, bevor deren Anhänger Mecklenburg-Vorpommern noch weiter vergiften. Gehört in jeden Schulunterricht.

Avengers: Infinity War (26. April)

https://www.youtube.com/watch?v=QwievZ1Tx-8 Video can’t be loaded: Marvel Studios‘ Avengers: Infinity War – Official Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=QwievZ1Tx-8)

Der Hype vor dem Kinostart war gigantisch. Es grenzt an ein kleines Wunder, dass die Russo-Brüder auf den Regiestühlen die Erwartungen erfüllen konnten und Marvels großes Jubiläum (10 Jahre MCU) tatsächlich der Blockbuster geworden ist, der er sein wollte. Einer, den man in Größe und in Bezug auf die Story so noch nie gesehen hat. Und der mit einem der irrsten Cliffhanger der Kinogeschichte endet. Fortsetzung folgt im Mai 2019.

A Beautiful Day (26. April)

Regisseurin Lynne Ramsay schockte vor einigen Jahren bereits mit „We need to talk about Kevin“, nun ist sie mit dem kompakteren Thriller „A Beautiful Day“ zurück. Joaquin Phoenix spielt einen kaputten Kriegsveteran, der jetzt unter Drogeneinfluss und mit viel roher Gewalt Kinder aus den Händen von Sexhändlern befreit. Bei einer dieser Befreiungsaktionen stolpert er in eine Verschwörung, die ihn viele Opfer kostet.

Isle of Dogs (10. Mai)

https://www.youtube.com/watch?v=dt__kig8PVU Video can’t be loaded: ISLE OF DOGS | Official Trailer | FOX Searchlight (https://www.youtube.com/watch?v=dt__kig8PVU)

Einer der besten Filme von Indie-Darling Wes Anderson. In einer überraschend abstoßenden Welt (sonst ist ja alles immer recht hübsch bei ihm) erzählt er die Geschichte eines japanischen Jungen, der seinen Hund sucht. Die Schnauzis der Großstadt Megasaki wurden nämlich komplett verbannt und hausen auf einer Müllinsel, Schuld daran ist ein fieser Katzenliebhaber, der die Propagandamaschine gegen Hunde angeworfen hat.

In den Gängen (24. Mai)

https://www.youtube.com/watch?v=16WRJU4wZzw Video can’t be loaded: IN DEN GÄNGEN | Trailer | deutsch/german (https://www.youtube.com/watch?v=16WRJU4wZzw)

Franz Rogowski ist aktuell der Schauspieler in Deutschland. Bei der Berlinale war er gleich in zwei Filmen zu sehen, beide liefen im Wettbewerb. Der bessere war „In den Gängen“, Rogowski spielt einen Ex-Knacki, der irgendwo im Osten einen Job im Großmarkt annimmt und dort seine Kreise mit dem Gabelstapler zieht. Dann kommt die Liebe ins Spiel: Sandra Hüller spielt die Süße aus der Süßwarenabteilung, ist aber leider verheiratet. Liebe im Kosmos Großmarkt, ein brillanter Film mit sehr viel Fingerspitzengefühl.