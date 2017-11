Am besten lassen sich Django Django wohl irgendwo zwischen den Genres Psych-Rock, Indie-Pop und Electronica verorten. Ihre neue Single „In Your Beat” zeigt eher die Electronica-Dance-Seite der Band. Ein bisschen nach 80er klingen die Synthies, aber der treibende Grundbeat steht eindeutig im Hier und Jetzt.

Das dazugehörige Musikvideo ist hingegen eine psychedelische Bild-Assoziations-Explosion. Es entstand unter Regie der Künstlerin Sophie Koko-Gate und Art Director Brodie Kaman. Wie in ein Kaleidoskop sollten verschiedene Pop-Art-Einflüsse eingefangen werden, von Richard Hamilton bis hin zu Punk-Collagen.

Django Django – „In Your Beat“

Die Single ist der zweite Vorbote ihres neuen Albums MARBLE SKIES. Der Nachfolger ihres zweiten Studioalbums, BORN UNDER SATURN, soll am 26. Januar 2018 erscheinen. Und so viel können wir Euch schon einmal verraten: Die Platte ist durch und durch tanzbar!

Beste Voraussetzung also für bewegungsreiche Konzertabende. Zum Glück kommt das Quartett aus London im kommenden Frühjahr auch für drei Konzerte nach Deutschland – mit neuen Songs, präsentiert vom ME.

Hier gibt’s alle Tour-Termine von Django Django auf einen Blick:

09.03. CH-Zürich Rote Fabrik

13.03. München | Strom

16.03. Hamburg | Gruenspan

17.03. Berlin | Festsaal Kreuzberg

Wer es gar nicht mehr erwarten kann zum Sound von Django Django los zu tanzen: Tickets für alle Konzerte bekommt Ihr hier sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Alle Infos zum neuen Album findet Ihr noch einmal an dieser Stelle übersichtlich zusammengetragen: