Drangsal im Blind Date: „Auf meinem neuen Album klinge ich angeblich wie der junge Farin Urlaub“

Mit seinem Debütalbum HARIESCHAIM sorgte Drangsal nicht nur dafür, dass das seit Jahren schwelende New-/No-/Cold-Wave-Revival endlich einen ernstzunehmenden deutschen Act vorzuweisen hat, sondern sackte auch noch nebenbei den Preis für Popkultur 2016 als „Hoffnungsvollster Newcomer“ ein.

In der Folge spielte Max Gruber, wie der junge Mann hinter der Musik mit bürgerlichem Namen heißt, sich mit seiner Band nicht nur durch die deutschsprachige Club- und Festivallandschaft, sondern auch auf Caspers aktuelles Album LANG LEBE DER TOD. Ob er zwischen all den Highlights noch Zeit findet, sein zweites Album zu schreiben und aufzunehmen? Zumindest hatte uns eine Quelle zugeflüstert, da komme demnächst etwas und würde uns vom Sound her alle ziemlich überraschen.

Wir fragten Drangsal dies und andere Dinge, als wir ihn vor seinem Auftritt bei der MUSIKEXPRESS Klubtour powered by Wodka Gorbatschow in Rostock zum musikalischen Blind Date trafen. Warum er sich Metallica immer reinziehen kann, was er von Taylor Swifts neuer Single „…Ready For It“ und dem Casper-Vergleich hält und warum er mit dem jungen Farin Urlaub verglichen wird, könnt Ihr Euch hier ansehen: