Drei Tage wach: Gewinnt Tickets für das Parookaville Festival 2017

Die Jüngeren kennen Weeze am Niederrhein wohl nur vom gleichnamigen Flughafen, die Älteren vielleicht noch als zeitweiligen Austragungsort des Bizarre Festival und seinem einmaligen Nachfolger Terremoto. Seit 2015 verwandelt sich das Areal rund um den Flughafen, eine ehemalige britische Militär-Kaserne, jeden Sommer in das Parookaville Festival. Das findet in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juli 2017 statt.

Im beschaulichen Weeze werden dann über 200 DJs auflegen, unter anderem David Guetta, Tiësto und Afrojack. Wer jetzt denkt, das ist Tomorrowland 2.0, hat sich getäuscht. Beim Parookaville wird das Festival, wie der Name schon sagt, mit seinen 80.000 Besuchern zu einer fiktiven Stadt. Es gibt eine Kirche, einen Supermarkt, ein Postamt und alles was dazu gehört.

Ein paar Impressionen, wie das im vergangenen Jahr beim Parookaville aussah, gibt’s hier zu sehen:

Parookaville 2017: Wir verlosen Festivaltickets für alle drei Tage inklusive Führung

Lust bekommen, Robin Schulz, Steve Aoki oder Paul Kalkbrenner live zu erleben? Wir bringen Euch zusammen mit der Telekom zum Parookaville. Zu gewinnen gibt es 1 x 2 Festival-Tickets für alle drei Tage inkl. Camping sowie ganz exklusiv eine Führung mit Blick hinter die Kulissen.

Bock? Füllt einfach das unten stehende Gewinnspielformular aus mit dem Lösungswort „Parookaville 2017“.

Wer die Tickets nicht abstauben konnte, hat trotzdem die Möglichkeit beim Parookaville dabei zu sein. Ab dem 21. Juli 2017 könnt Ihr mit „MagentaMusik 360“ im 360°-Livestream alles hautnah mit erleben. Die Aufzeichnungen der Konzerte sind im Anschluss noch für 30 Tage zu sehen.