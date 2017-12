Ed Sheeran hat seinen Bond-Song schon in der Schublade liegen

In größeren Redaktionen ist es nicht unüblich, dass Nachrufe auf wahrscheinlich nicht mehr ewig lebende Persönlichkeiten bereits in der Schublade liegen. So kann im Falle des tatsächlichen Todes von Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder Fidel Kaztro schnell reagiert werden – manchmal sogar zu schnell, wie „„Focus Online“ neulich mit einem lückenhaften Text über AC/DCs Malcolm Young oder „Spiegel Online“ vor ein paar Jahren mit einem Nachruf auf George Bush Senior peinlich bewiesen.

Ed Sheeran hat „für den Fall der Fälle“ auch schon etwas Vorbereitetes in der Schublade liegen – es handelt sich dabei aber nicht um einen Nachruf. Wie Sheeran in einem Interview in der The Late Late Show auf dem irischen Fernsehsender RTÉ zugab, hat er bereits einen Bond-Song geschrieben. „With Bond, I’ve had a theme tune written for about three years, just in case“, sagt der Popstar. Den Titel des Songs verrät er aber nicht: „I’m not going to say because someone might steal it. But it’s good, it’s good.”

Man könnte Sheeran nun Überheblichkeit oder Kalkül vorwerfen. Vielleicht ist er aber bloß sehr realistisch: Den Song, den er mit Eminem für dessen neues Album REVIVAL aufnahm, habe er ebenfalls bereits startklar gehabt, falls ihn der Rapper mal nach einer Zusammenarbeit fragen würde.

"With Bond, I've had a theme tune written for about three years, just in case!" – @EdSheeran on the #LateLate pic.twitter.com/MDA1GzVhmt — The Late Late Show (@RTELateLateShow) December 15, 2017

Der nächste und insgesamt 25. Bond-Film soll am 8. November 2019 in die Kinos kommen.