Ed Sheeran über den verloren geglaubten Verlobungsring seiner Frau

In der Show „Tha God’s Honest Truth“ interviewte Moderator Charlamagne tha God den Popmusiker Ed Sheeran bezüglich seiner Musik. Dabei wurde eine bizarre Anekdote offengelegt, die sich in Toronto ereignete. Der Hörerschaft des Briten ist ein bemerkenswerter Vers geläufig, der sich auf dem Song „Collide“ findet: „You lost your wedding ring“, oder übersetzt: „Du hast deinen Ehering verloren“.

Ed Sheerans Freunde und Verlobte planten Stripclub-Besuch

Mit den Worten „Sie wird es hassen, dass ich es erzähle“ läutete Ed Sheeran seine Schilderung der Begebenheit ein: Einst sei er mit einigen Freunden und seiner heutigen Ehefrau Cherry Seaborn in der kanadischen Millionenstadt unterwegs gewesen. Seine Kumpels und die damalige Verlobte hatten vor, in einen Stripclub zu gehen – für den Singer-Songwriter sei das aber nach eigener Aussage ganz und gar nichts: „Ich gehe nicht in Stripclubs und so etwas. Ich denke, das sieht nicht gut für mich aus. Ich möchte nicht mit so etwas in Verbindung gebracht werden.“ So begab es sich, dass er als einziger zu Hause blieb.

Am nächsten Tag: Die Suche nach dem Verlobungsring

Am nächsten Tag war der Verlobungsring seiner Frau verschwunden: „Ich erinnere mich, dass ich es am Morgen danach angesprochen habe, ungefähr in der Mitte des Gesprächs. Ich merkte, wie dumm es klang: ‚Hey Leute, wenn ihr einen Verlobungsring findet.‘“ Doch der Schrecken währte nur kurz: Es stellte sich heraus, dass Cherry Seaborn nie im Stripclub gewesen, sondern schon vorher auf dem Sofa eingeschlafen war. „Der Ring löste sich nachts von ihrem Finger und fiel in die Sofaritze“, so Sheeran, und weiter: „Er lag neben dem Sofa und wir haben ihn gefunden.“

Heiratsantrag sollte auf dem Glastonbury Festival vollzogen werden

Im Laufe des Gesprächs sprach der 30-Jährige auch über seinen Heiratsantrag:

Ich habe den Ring etwa sechs Monate, nachdem wir angefangen haben, uns zu treffen, gekauft. Ich hatte ihn einfach in meiner Tasche. Ich wollte ihr nach dem Glastonbury Festival in England einen Antrag machen. Ich habe meine ganze Familie und ihre Familie eingeladen und hatte den Ring dabei … Als ich zur After-Party kam, dachte ich: ‚Das ist nicht richtig. Ich will es verdammt noch mal nicht vor 40 Leuten nach einem Konzert tun‘, also habe ich den Ring einfach behalten und auf den richtigen Moment gewartet.“

„Ich stand da und dachte: ‚Mist, ich habe das Datum eingraviert.‘“

Er fuhr fort: „Nach Weihnachten waren wir in Italien. Ich hatte mir das Datum eingravieren lassen, an dem ich es tun wollte. Der Tag kam und ich baute eine Pergola am Ende des Gartens auf, um es dort durchzuziehen, den Sonnenuntergang zu beobachten und ein bisschen Wein zu trinken. Dann begann es zu regnen! Es regnete in Strömen. Ich stand da und dachte: ‚Mist, ich habe das Datum eingraviert. Ich muss es heute machen, sonst verlobe ich mich morgen und es ist das falsche Datum.‘“