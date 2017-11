Ende gut, alles gut: Es gibt Nachhol-Termine für Wandls Deutschland-Tour

Schweren Herzens mussten wir vor gut zwei Wochen verkünden, dass unser Lieblings-Beatbastler aus Österreich, Wandl, seine kleine Deutschland-Tour krankheitsbedingt absagen musste.

Sein Debüt IT’S ALL GOOD THO begeisterte uns so sehr, dass wir noch immer kaum glauben können, dass Wandl wirklich aus Österreich kommt, so international klingen seine Beats. Dass der 22-Jährige immer mal wieder für eine Überraschung gut ist und sogar vor der großen Kylie Minogue nicht zurückschreckt, hat er zum Beispiel im Video zu seiner jüngsten Single „Fever“ bewiesen. Aber seht selbst:

Wer das jetzt schon ganz großartig fand, der kann erahnen, was für ein Erlebnis Wandl live sein muss. Übrigens, das Beste an den Nachhol-Terminen ist, dass es jetzt statt vier Konzerten, gleich neun gibt. Da dürfte doch dann wohl für jeden was dabei sein.

Alle Live-Termine von Wandl 2018 auf einen Blick:

09.02. St. Gallen | Flon

10.02. Esslingen | Komma

14.02. München | Milla

15.02. Nürnberg | Z-Bau

16.02. Berlin | Prince Charles

17.02. Leipzig | DHF

18.02. Dresden | Ostpol

09.03. Köln | Roxy

10.03. Essen | Hotel Shanghai

Und ehe es zu spät ist und alle Konzerte wieder ausverkauft sind, hier kommt Ihr an Tickets.

Für alle, die noch nie auf einem Wandl-Konzert waren, gibt es mit diesem Konzertbericht einen kleinen Einblick, der die Vorfreude garantiert steigen lässt: