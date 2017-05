European Month of Photography: Zahlreiche Ausstellungen in Berlin im Oktober 2016

Der siebte „European Month of Photography“ findet erstmals in Kooperation mit dem c/o Berlin statt.

Der „European Month of Photography“ im Oktober 2016 wird mit Foto-Festivals in mehreren europäischen Städten begangen. Auch in Berlin werden einen Monat lang Ausstellungen und Veranstaltungen, die sich um die Fotografie drehen, stattfinden.

In Kooperation mit der Fotoinstitution c/o Berlin wird der Monat am 29. September im Amerika-Haus mit einer Pressekonferenz und den sogenannten „Opening Days“ eingeläutet. Zeitgleich geht es auch in sieben weiteren Städten los – Athen, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxemburg, Paris und Wien.

Insgesamt wurden 130 Ausstellungsprojekte von 120 Institutionen für das Festivalprogramm ausgewählt. Die Fachjury setzt auf thematische wie konzeptionelle Vielfalt, bekannte Namen, aber auch Nachwuchskünstlerinnen und -künstler. Die Ausstellungen finden in Museen, Kulturinstitutionen, Galerien, Projekträumen, Botschaften und Fotoschulen in Berlin statt.

Auf ein übergeordnetes Thema verzichtet die Jury dieses Jahr – das sorgt für mehr Diversität. „Die Jury war von der großen Anzahl der eingegangenen Ausstellungsvorschläge und ihrer oft hohen Qualität überrascht. Besonders auffällig sind die vielen gut recherchierten, historischen Entdeckungen in der Fotografie und Neubewertungen geschichtlichen Materials. Hervorstechend ist der Anteil der Schwarz-Weiß-Fotografie, nicht nur im historischen Rahmen, sondern auch in den zeitgenössischen Projekten, vielleicht um den jüngeren Arbeiten eine stärkere zeitgeschichtliche Bedeutung zu verleihen“, heißt es in einem Statement auf der Homepage.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Institute und Locations findet Ihr auf der Homepage. Die Berlinische Galerie zeigt eine Auswahl von Zille bis zu Vertretern der Autorenfotografie der 70er-Jahre. Im „Institut français“ gibt es eine Retrospektive von Jean‐Marie Périer zu sehen. Menschenbilder von Stefan Moses gibt es bei Johanna Breedes PHOTOKUNST zu entdecken.