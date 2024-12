Faye Webster spielt 2025 ein exklusives Konzert in Berlin – ME präsentiert

Die lässige Singer-Songwriterin wird am 23. Juni im Columbia Theater auftreten. Alle Infos zur Show hier.

Wir gehen in die konkrete Planung unseres Konzertkalenders für 2025. Nun auch neu dabei: Faye Webster. Sie macht für einen Gig Halt in deutschen Gefilden. Und zwar am 23. Juni 2025 im Columbia Theater in Berlin. MUSIKEXPRESS präsentiert den exklusiven Auftritt in der Hauptstadt.

Faye Webster hat einiges zu erzählen

Eine unfassbar lässige Kollision aus Alternative-Folk, R&B und HipHop – so könnte man die Musik der amerikanischen Künstlerin Faye Webster wohl gut beschreiben können. In ihren Songs spiegeln sich ihre Wurzeln wieder, ihr Werdegang, ihre Interessen, ihr Inneres wie auch das, was Außen passiert. Aufgewachsen in Atlanta, Georgia, hat Webster Vieles der dort ansässigen HipHop- Community zu verdanken – nicht zuletzt ihren einzigartigen Sound, bei dem sie sich hat beeinflussen lassen von der Umgebung und den Leuten.

Im Alter von nur 16 Jahren veröffentlichte Webster ihr Debütalbum RUN AND TELL. Mittlerweile hat die 27-Jährige stolze fünf Studioalbum vorzuweisen. Auf ihren Konzerten verzaubert Webster nicht nur mit ihrer besonderen Stimme, sondern auch mit ihrem Talent komplette XL-Geschichten musikalisch auszumalen und ihre Fans auf eine vertonte Reise mitzunehmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Der Live-Nachschlag

Im Mai 2024 war Faye Webster erst für einige Gigs in Deutschland gewesen, machte Stopp in Hamburg, Berlin, München und Köln. Im Juni 2025 spielt sie nun noch ein exklusives Konzert in dem Columbia Theater in Berlin – quasi als Nachschlag. Dabei wird sie sicher auch wieder besonders viele Tracks von ihrem 2024er Werk UNDERDRESSED AT THE SYMPHONY auf die Bühne bringen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

Tickets

Die Tickets werden demnächst auf Eventim online gehen. Wer beim Hauptstadt-Gig als Support zu erwarten ist, bleibt aktuell noch offen.