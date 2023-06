Feine Sahne Fischfilet veröffentlichen Musikvideo zu „Wenn wir uns sehen“

Im Clip wird der Seenot-Retter Dariush Beigui begleitet, dem der Song gewidmet ist.

Feine Sahne Fischfilet haben am Freitag (23. Juni) ein Musikvideo zu ihrem Song „Wenn wir uns sehen“ von der aktuellen Platte ALLES GLÄNZT veröffentlicht. Im Clip wird Dariush Beigui begleitet, dem das Lied gewidmet ist. Beigui ist seit Jahren als Kapitän in der Seenotrettung aktiv und ein Freund der Band. „Dariush ist […] nicht nur Seenotretter, sondern in erster Linie ein toller Mensch, ein Freund, mit dem man feiern, diskutieren, lachen, streiten, pöbeln kann“, wird Jan „Monchi“ Gorkow in einer Pressemitteilung zitiert. Beigui bereite sich zur Zeit der Veröffentlichung des Videos auf seine nächste Fahrt aufs Mittelmeer vor, so Gorkow. Parallel dazu findet am Freitag (23. Juni) auf Trapani in Sizilien eine wichtige Vorverhandlung zu dem anstehenden Prozess gegen insgesamt 21 Seenotretter:innen, zu denen auch Dariush Beigui gehört, statt.

„Komm mit aufs Boot“-Tour

ALLES GLÄNZT, die aktuelle Platte von Feine Sahne Fischfilet ist am 12. Mai 2023 erschienen. Diesen Sommer gehen die fünf Punker aus Mecklenburg-Vorpommern außerdem auf ihre „Komm mit aufs Boot“-Open-Air-Tour. Eine Übersicht über die Konzerte findet ihr hier.

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air



FESTIVALTERMINE 2023

01.07.2023 CH-St. Gallen, Open Air St. Gallen

08. – 09.09.2023 Jarmen, Wasted in Jarmen Festival

