IndieOhren Festival

Musik
PEOPLE Festival 2026 in Berlin: Dessners, Ben Howard, Henning May &...
News
37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin
Olivia Rodrigo veranstaltet Festival mit 100 % weiblichem Line-Up
Haftbefehl zieht sich zurück
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
03.07.26
04.07.26
13.08.26
14.08.26
26.08.26
Jan Müller übers Rauchen: Reflektor-Kolumne über Sucht und Musik
Jan Müller blickt in seiner Reflektor-Kolumne auf seine Raucherzeit zurück – und auf die Zigarettenkultur der Hamburger Szene der 90er.
Jan Müller: Wie Streaming die Hi-Fi-Kultur beendete
Jan Müller erinnert sich in seiner Kolumne an die Sound-Evolution vergangener Jahrzehnte.
Spaghetti Napoli & Rosenkohl-Lasagne: So essen Tocotronic auf Tour
Jan Müller erklärt, warum es in der Schweiz das beste und in den USA das mieseste Catering gibt.
Von Abwärts bis Pur: Jan Müller kürt die besten Bandnamen aller Zeiten
Jan Müller referiert in seiner „Reflektor“-Kolumne über die besten Bandnamen sämtlicher Genres.
Von Cola bis Mio Mio Mate Banana: Ist Brause Pop?
Jan Müller erklärt, warum Tocotronic keine Brausen-, sondern eine Schorlen-Band sind.
25.06.26
13.07.26
23.07.26
24.07.26
11.08.26
19.08.26
03.09.26
05.09.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.