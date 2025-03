Finch kassiert GEMA-Geld von rechten Rappern & verteilt es weiter

Im Februar veröffentlichte der Finch, früher Finch Asozial, einen Song mit dem Titel „Wenn du dumm bist“, in dem er Kritik an AfD-Wähler:innen übt. Der Track sowie auch das Video stellen Wutbürger:innen und Anhänger:innen rechter Parteien dar, wie man sie sich mit den typischen Stereotypen so vorstellt. Im Song rappt Finch mit ostdeutschem Dialekt: „Ick lass’ mir nüsch verbieten und schon jar nüsch vom Staat / Und wer wat anderet sagt, wird von da oben bezahlt“. Eine Gruppe von rechten Rappern hatte daraufhin eine Parodie des Songs mit dem Namen „Wenn du links bist“ veröffentlicht. Die Rapper stammen vom Label NDS Records (Neuer Deutscher Standard), welches im Umfeld der rechtsextremen Identitären Bewegung gegründet wurde. Aufgrund von GEMA-Richtlinien verdient Finch an ebendiesem Song mit, da die Melodie die gleiche ist wie in seinem Song. Daraus will er etwas für die linke Szene tun …

Mit GEMA-Richtlinien „ausgetrickst“

In einem Video auf Instagram hat Finch nun erzählt, dass er die Einnahmen an die Band Feine Sahne Fischfilet spendet. Seine Erklärung dazu: „Weil ich weiß, dass es euch Holzköpfe richtig schön triggert.“ Unter das Video heißt es von ihm: „ÄTSCHi BÄTSCH AUSGETRiCKST“.

Seine Fans feiern diese Vorgehensweise. Schließlich geht es von Feine Sahne Fischfilet noch weiter …

Feine Sahne Fischfilet unterstützen die Aktion

Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, hat auf die Aktion mit dem Kommentar geantwortet: „Danke Kameraden! Nichts lieber als Kohle von Faschos abziehen und an geile Leute in MV verteilen.“

Was Monchi damit auch meint: Seine Gruppe will die Einnahmen wiederum an linke Projekte in Mecklenburg-Vorpommern verteilen. Konkrete Infos gibt es hierzu aber noch nicht.

Schon seit den frühen Bandjahren positionieren sich Feine Sahne Fischfilet gegen Faschismus und Rechtsextremismus, mit zahlreichen Aktionen sowie auch in ihren Songtexten.