Floraler Hingucker: So verschönert ein Künstler verwitterte Parkskulpturen Hermès am Place de Rochefort in Brüssel Foto: Geoffroy Mottart. All rights reserved.

Statuen berühmter Persönlichkeiten verschwinden im Laufe der Jahre ganz natürlich zwischen Moos und Parkbegrünung. Den Rest erledigen wir selbst – für welche Errungenschaften die bildhauerischen Kunstwerke stehen, gerät schlichtweg in Vergessenheit. Ein belgischer Florist will das ändern und integriert sie mit bunter Bepflanzung wieder in unseren Alltag.