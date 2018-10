Foo Fighters: Dave Grohl holt blindes Kind auf die Bühne

Auch interessant Foo Fighters covern mit 10-Jährigem Metallicas „Enter Sandman“ Dave Grohl kann anscheinend mit Kindern – und nicht nur mit seinen eigenen. Bei einem Auftritt der Foo Fighters am 18. Oktober in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota bemerkte Grohl einen kleinen Jungen, der offensichtlich blind war, im Publikum. Grohl ließ ihn zu sich auf die Bühne holen, was dem Jungen, wie in diesem Video (etwa ab Minute 3:10) erkennbar, durchaus gefallen haben dürfte:

Während „La Dee Daa” ließ Papa Grohl den Jungen seine Gitarre berühren und zeigte ihm, wie die Saiten berührt werden müssen, um einen Ton zu erzeugen. Das übrige Publikum bekam davon anscheinend nicht besonders viel mit – diejenigen, denen auffiel, dass Grohl das Kind auf die Bühne geholt hatte, munkelten etwas von einem „erschöpften” oder „schläfrigen” Jungen, den Grohl wohl aufwecken wollte:

Dave stops song when he spots an exhausted child in the front with his dad and he offers them a seat on the stage. #FooFighters #MyXEC @foofighters pic.twitter.com/QMMw10MOSG

For what it's worth- I'm fairly certain people don't have the facts right in this @foofighters story. I was at the show in St. Paul. The kid had a red & white cane & had to be carried on stage. It seemed like he was blind, which is why Dave brought his guitar over to him to touch https://t.co/9cG3LADzWW

— Christy Tornado Taylor (@christy_taylor) October 20, 2018