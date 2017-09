Die siebte Staffel von „Game of Thrones“ hat dem US-Sender HBO nicht nur großartige Einschaltquoten beschert, sondern auch einen Ansturm auf illegale Streaming- und Download-Plattformen ausgelöst.

Nun ist Filmpiraterie keine Neuigkeit, die Dimension, die in den vergangenen Wochen erreicht wurde, ist allerdings neu. Laut dem Unternehmen Muso, das sich mit Diebstahl dieser Art beschäftigt, wurden die sieben Episoden der aktuellen Staffel mehr als eine Milliarde Mal illegal angesehen.

Der Großteil der zahlungsunwilligen Nutzer (84 Prozent) schaute Episoden über Online-Streams auf Seiten wie Kinox.to, der Rest via Download und Torrent. Die Episode, die am häufigsten Illegal gestreamt wurde, war die sechste. „Beyond the Wall“ hießt sie und beinhaltete die große Schlacht zwischen Jon Snow, den Drachen und den White Walkern. HBO trifft in diesem Fall eine Teilschuld: Sechs Tage vor der eigentlichen Ausstrahlung wurde die Episode für kurze Zeit von HBO Spain zur Verfügung gestellt und verbreitete sich daraufhin im Internet.

Die Dreharbeiten zur achten und somit letzten Staffel der Serie beginnen im Oktober, die Ausstrahlung wird Ende 2018 beginnen.