„Game of Thrones”-Marathon: Ein Kino in London zeigt alle sieben Staffeln am Stück

Das Prince Charles Cinema in London zeigt ab dem 27. November alle 67 Episoden von „Game Of Thrones“. Um 19 Uhr geht es am Montag los und endet vier Tage später am Donnerstag, den 30. November, um 18:11 Uhr.

Die Veranstaltung wird unterstützt von einer lokalen Pizzeria. Der TV-Sender HBO, der „Game Of Thrones“ produziert, hat sich mit MOD Pizza zusammengetan, um Teilnehmer in kurzen Pausen zwischen zwei Staffeln mit Essen zu versorgen. Wer den 63-stündigen Marathon durchhält, hat die Chance, gratis Pizza für ein Jahr zu gewinnen. Die kostenlose Veranstaltung ist bereits ausgebucht, aber das Prince Charles Cinema bietet noch ein paar wenige Tickets an der Abendkasse an.

Das Kino ist berühmt für seine Film- und Serien-Marathons sowie Sing-along-Veranstaltungen, bei denen Filme mit Songtexten gezeigt werden, sodass jeder mitsingen kann. Einige Tage vorher zeigt das Prince Charles Cinema alle „Herr der Ringe”- Teile in der Extended Edition.