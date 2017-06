„Game of Thrones“: Staffel 7 wird deutlich längere Episoden haben und als Spielfilm enden

Die bittere Pille mussten Fans der HBO-Serie „Game of Thrones“ bereits 2016 schlucken. Damals verkündeten die Produzenten, dass die 2017 erscheinende, siebte Staffel der Serie deutlich weniger Episoden haben wird als üblich. Statt zehn gibt es nun nur sieben Folgen, die am 26. Juli starten.

Der Sender HBO (in Deutschland läuft die Serie zuerst auf Sky) hat nun allerdings die Laufzeit der einzelnen Folgen veröffentlicht. Und die bieten Grund zur Freude, denn die kommenden Episoden werden zum Teil deutlich länger sein als gewöhnlich.

Auch interessant „Game of Thrones“ bekommt sogar 5 Serien-Ableger (oder auch nicht) Im Schnitt dauert eine „Game of Thrones“-Folge circa 55 Minuten, das Finale der letzten Staffel hatte mit 68 Minuten schon Überlänge. Doch die kommenden Episoden werden selbst diesen Rahmen sprengen. Dauern die ersten fünf Folgen der siebten Staffel stets zwischen 50 und 63 Minuten, werden die beiden letzten stolze 71 Minuten und 81 Minuten dauern. „Game of Thrones“ erreicht somit Spielfilmlänge.

Hier die genauen Laufzeiten der neuen Episoden:

Episode 1: 59 Minuten

Episode 2: 59 Minuten

Episode 3: 63 Minuten

Episode 4: 50 Minuten

Episode 5: 59 Minuten

Episode 6: 71 Minuten

Episode 7: 81 Minuten