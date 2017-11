„Get Out of Your Own Way”: U2 veröffentlichen Single mit Kendrick Lamar

Am 1. Dezember veröffentlichen U2 ihr mittlerweile 14. Album, SONGS OF EXPERIENCE. Vorab erschien bereits die Single „You’re The Best Thing About Me” und eine Live-Version des Songs „The Blackout”. Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte die Band die neue Single „Get Out of Your Own Way”. Nachdem U2 bereits auf dem Album DAMN. von Kendrick Lamar einen „Gastauftritt” hatten, revanchierte sich der Rapper mit einem kleinen Part auf U2s neuem Song: Kendricks Alter Ego Kung Fu Kenny ist darauf mit einem kurzem, ironischen Rap zu hören.

„Get Out Of Your Own Way” soll laut U2 motivieren, sich gegen Unterdrückung zu wehren, die sowohl von außen als auch von innen kommt. Lamar rappt am Ende des Songs ironisch: „Blessed are the arrogant, for there’s the kingdom of their own company. Blessed are the superstars, for the magnificent in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich because you can only truly own what you give away, like your pain.”



Kendrick Lamar wird nach fünf Jahren Abstinenz im nächsten Jahr wieder für Konzerte nach Deutschland kommen. Im Rahmen seiner „DAMN.“-Europa-Tour wird K-Dot insgesamt drei Mal in der Bundesrepublik auftreten. U2 kündigten mit der Single „Get Out Of Your Way” eine weitere Tour an, die sie im Frühjahr 2018 durch ganz Amerika führen wird.