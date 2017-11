Gewinnt Gästelistenplätze zum MUSIKEXPRESS STYLE TALK presented by BRAUN

Musik und Fashion sind seit jeher eng miteinander verwoben: Klassiker treffen aktuelle Trends und verschiedene Musik-Szenen drücken sich unterschiedlich über Mode aus. Das neue Eventformat MUSIKEXPRESS STYLE TALK presented by BRAUN greift diese Verbindung auf: Das Thema der ersten Talkrunde lautet: „Music meets Fashion: Sind Influencer die neuen Popstars?“

Die Musikindustrie hat sich im letzten Jahrzehnt durch die Digitalisierung deutlich gewandelt, was sowohl die Produktion als auch den Konsum von Musik beeinflusst. Auch die Modebranche hat sich durch die digitale Revolution stark verändert. Trends wechseln schneller und setzen sich nicht nur lokal durch. Beide Branchen stehen vor den gleichen Herausforderungen. Folgende Fragen möchten wir gerne beantworten: Welche Themen verbinden Musik und Fashion nach wie vor? Wie wichtig ist Mode als Statement für Musiker?

Sowohl in der Musik- als auch in der Fashionbranche spielt die direkte, fast persönliche Kommunikation über Social Media eine zentrale Rolle im Entstehungsprozess. Hat Social Media die Musikbranche mittlerweile als Trendquelle ersetzt?

Auf diese Gäste könnt Ihr Euch freuen:

Durch den MUSIKEXPRESS STYLE TALK presented by BRAUN führt Moderatorin und Stylistin Carola Niemann. Für das musikalische Wohlergehen sorgen TEREZA und Albert Koch (Chefredakteur MUSIKEXPRESS). Und bevor die Talkrunde losgeht, könnt Ihr Euch bei einer Fotoaktion von BRAUN nach Lust und Laune austoben und mit dem passenden Hashtag #PerfektioniereDeinenLook die Ergebnisse auf euren Kanälen teilen.

Für weitere Informationen zu unserem Partner BRAUN CareStyle hier entlang.

Los geht es am 23. November 2017 um 19 Uhr in The Venue Berlin.

Veranstaltungsort:

The Venue Berlin

Aufgang 1, 1. Hinterhof

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Wir verlosen Gästelistenplätze

Ihr wollt auch dabei sein? Kein Problem, denn wir verlosen 5×2 Gästelistenplätze (exklusive Kosten für Anfahrt/Übernachtung/Hotel). Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen.

Gebt als Lösungwort einfach Perfektioniere Deinen Look an und schon landet Ihr im Lostopf.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 19.11.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.