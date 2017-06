Gorillaz im exklusiven Live-Stream in 360 Grad erleben

Ende des Jahres gehen die Gorillaz auf große Europa- und Nordamerikatour, doch vorab gibt es für alle Fans der britischen Band ein ganz besonderes Highlight und eine Weltpremiere für die Gorillaz und die Deutsche Telekom:

Am 20. Juni 2017 geben die Gorillaz ihr Debüt einer Liveshow in 360 Grad im Palladium in Köln. Fans sind dank drei 360-Grad-Kameras und acht regulären Kameras hautnah dabei. Unter dem Titel „Telekom Electronic Beats Presents ‚Humanz‘ Live“ präsentiert die Telekom vier exklusive Album-Showcases zum neuen Gorillaz-Album HUMANZ. Auf www.electronicbeats.net können Fans Teil dieses Musik-Erlebnisses werden.

Die Show ist der Höhepunkt einer umfangreichen Kooperation der erfolgreichen virtuellen Band und der Telekom. Bereits im April dieses Jahres gab es im Rahmen dieser Kooperation das weltweit erste Live-Interview mit 2D und Murdoc Niccals.

Einblick in die Welt der Gorillaz

Mithilfe der kostenlosen Augmented-Reality-App THE LENZ (iOS/Android) können Fans überdies exklusive Gorillaz-Inhalte abrufen. Die Telekom hat es sich mit der Kooperation zum Ziel gemacht, Fans einen einzigartigen Einblick in die Welt der Gorillaz zu bieten. Dazu Hans-Christian Schwingen, Markenchef Deutsche Telekom:

„Mit neuen Technologien ermöglicht die Telekom einen einzigartigen Einblick in die virtuelle Welt der Gorillaz, verbindet reale mit virtuellen Welten und lässt Fans weltweit in 360 Grad Teil dieses Musik-Highlights werden.“

Interview mit den Gorillaz

Exklusiver Live-Stream der Gorillaz in 360 Grad

Am 20. Juni 2017 wird das Konzert „Telekom Electronic Beats Presents ‚Humanz‘ Live“ im exklusiven Live-Stream im Internet übertragen. Fans können das Konzert entweder als regulären Stream in HD oder in der 360-Grad-Übertragung in 4K anschauen:

Mark Allan